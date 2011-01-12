به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، وحید قاسمی در حاشیه تمرینات فولاد ماهان در گفتگو با خبرنگاران پیرامون بازی هفته گذشته تیمش مقابل ارژن فارس اظهار داشت: در بازی برابر ارژن همه بازیکنان با همدلی روحی و فنی در میدان ظاهر شدند و توانستند پیروزی این بازی حساس را ازآن خود کنند.
وی با بیان اینکه بازیکنان ما باید در بازیهای آینده تلاش بیشتری به خرج دهند، تصریح کرد: بعد از کسب این سه امتیاز انگیزه زیادی برای رسیدن به صدر جدول و کسب عنوان قهرمانی پیدا کردهایم و تلاش میکنیم فردا در یک بازی سخت مقابل کیش ایر قم به پیروزی برسیم و اجازه نمیدهیم آمادگی بازیکنان این تیم خللی در کار ما ایجاد کند.
بازیکن ملیپوش تیم فولاد ماهان اصفهان اضافه کرد: پس از بازی برابر کیش ایر باید به یزد برویم تا در دو دیدار تدارکاتی تیم ملی شرکت کنیم و امیدوارم بتوانم با عملکرد مطلوب خود به جایگاه واقعیام در تیم ملی برسم.
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