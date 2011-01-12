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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

قاسمی:

امیدوارم به جایگاه واقعی‌ام در تیم ملی برسم

امیدوارم به جایگاه واقعی‌ام در تیم ملی برسم

اصفهان - خبرگزاری مهر: بازیکن ملی‌پوش تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان گفت: امیدوارم بتوانم با درخشش در مسابقات لیگ به جایگاه واقعی‌ام در مسابقات لیگ برتر برسم.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، وحید قاسمی در حاشیه تمرینات فولاد ماهان در گفتگو با خبرنگاران پیرامون بازی هفته گذشته تیمش مقابل ارژن فارس اظهار داشت: در بازی برابر ارژن همه بازیکنان با همدلی روحی و فنی در میدان ظاهر شدند و توانستند پیروزی این بازی حساس را ازآن خود کنند.

وی با بیان اینکه بازیکنان ما باید در بازیهای آینده تلاش بیشتری به خرج دهند، تصریح کرد: بعد از کسب این سه امتیاز انگیزه زیادی برای رسیدن به صدر جدول و کسب عنوان قهرمانی پیدا کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم فردا در یک بازی سخت مقابل کیش ایر قم به پیروزی برسیم و اجازه نمی‌دهیم آمادگی بازیکنان این تیم خللی در کار ما ایجاد کند.

بازیکن ملی‌پوش تیم فولاد ماهان اصفهان اضافه کرد: پس از بازی برابر کیش ایر باید به یزد برویم تا در دو دیدار تدارکاتی تیم ملی شرکت کنیم و امیدوارم بتوانم با عملکرد مطلوب خود به جایگاه واقعی‌ام در تیم ملی برسم.

کد مطلب 1230894

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