به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر برنامه هفتههای بیست و یکم تا بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور را اعلام کرد که بر این اساس دیدار حساس سپاهان و ذوبآهن اصفهان روز 24 بهمنماه در ورزشگاه فولادشهر برگزار میشود.
همچنین بازی تیمهای فوتبال استیل آذین و استقلال تهران هم در چارچوب هفته بیست و یکم این رقابتها روز هفدهم بهمن ماه برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر سازمان لیگ روز یازدهم بهمنماه را به عنوان زمان برگزاری دیداری تکراری ذوب آهن اصفهان و مس کرمان اعلام کرد. در آن روز دیدار معوقه صبای قم - سپاهان اصفهان معوقه از هفته چهاردهم لیگ هم برگزار خواهد شد.
برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:
هفته بیست و یکم (گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی و تکریم نبی اکرم از مکه به مدینه)
شنبه - 16/11/89
* ذوب آهن اصفهان - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* فولاد خوزستان - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
* شهرداری تبریز - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* ملوان بندرانزلی - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* راه آهن شهرری - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه راه آهن اکباتان
* پاس همدان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
* پرسپولیس - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:45، ورزشگاه آزادی
یکشنبه - 17/11/89
* استیل آذین - استقلال تهران، ساعت 15:45، ورزشگاه آزادی
هفته بیست و دوم (تکریم شهادت امام حسنعسکری (ع) و گرامیداشت شروع امامت بقیهالله الاعظم حضرت مهدی(عج))
یکشنبه - 24/11/89
* پیکان قزوین - استقلال تهران، ساعت 13:45، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* صبای قم - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* مس کرمان - استیل آذین، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* سایپای البرز - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج
* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* نفت تهران - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران
* صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان
* پرسپولیس - راه آهن شهرری، ساعت 16، ورزشگاه آزادی
هفته بیست و سوم (هفته گرامیداشت ایام میلاد حضرت رسوال اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع))
جمعه - 29/11/89
* شاهین بوشهر - پرسپولیس، ساعت 13:45، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* راه آهن شهرری - سایپا البرز، ساعت 15، ورزشگاه راه آهن اکباتان
* فولاد خوزستان - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
* استیل آذین - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران
* پاس همدان - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
* شهرداری تبریز - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* استقلال تهران - نفت تهران، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران
دیدارهای معوقه لیگ برتر(تکریم و تعظیم رحلت حضرت رسول(ص)و شهادت حضرت امام حسن مجبتی(ع))
دوشنبه - 11/11/89
* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان، دیدار تکراری از هفته بیستم لیگ برتر، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* صبای قم - سپاهان اصفهان، معوقه از هفته چهاردهم، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
نظر شما