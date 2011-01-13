"ماکس وبر" تأثیر زیادی بر جامعه فکری امریکا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "ماکس وبر در امریکا" اثر لورنس آلوین اسکاف استاد دانشگاه ایالتی وین و استاد پیشین دانشگاه کالیفرنیا در برکلی اواخر امسال از سوی انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر می‌شود.

دکتر لورنس آلوین اسکاف استاد دانشگاه ایالتی وین و استاد پیشین دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در مورد این کتاب و محورهای اصلی آن به خبرنگار مهر گفت: سفر وبر به ایالات متحده امریکا در سال 1904 تأثیر زیادی بر افکار او داشت.

وی تأکید کرد: بخش اول این کتاب که مشتمل بر 10 فصل است به این سفر و اهمیت آن و تأثیر آن بر وبر و نظام اندیشه او می‌پردازد.

وی تصریح کرد: در بخش دوم کتاب به بررسی تأثیر آراء و آثار وبر بر جامعه شناسی و علوم اجتماعی در امریکا پرداخته شده است. وبر تأثیر زیادی بر متفکران و اساتید امریکایی بر جای گذاشت و توانست جامعه فکری امریکا را تحت تأثیر خود قرار دهد.

استاد پیشین دانشگاه آریزونا در ادامه یادآور شد: جایگاه وبر در جامعه فکری امریکا تا بدانجاست که او را بزرگترین نظریه‌پرداز علوم اجتماعی به شمار می‌آورند.

وی افزود: کتاب در 13 فصل سامان یافته است. اخلاق پروتستانیسم، مدرنیته امریکایی و تکثرگرایی فرهنگی از موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وبر در سال 1904 سفری به امریکا داشت که این سفر تأثیر زیادی بر زندگی فکری او برجای گذاشت. در واقع این سفر نقطه عطفی در زندگی فکری او بود.

تنها منبع به جای مانده از سفر وبر به امریکا زندگینامه نوشته شده توسط همسر وبر در سال 1926 میلادی است. به اعتقاد اسکاف این سفر بر دیدگاههای وبر درباره موضوعاتی چون سرمایه‌داری، مدرنیته، علوم و فرهنگ، رومانتیسیسم و پروتستانیسم تأثیرگذار بوده است.



تأثیر وبر بر توسعه علوم اجتماعی در امریکا پس از مرگش قابل توجه بوده است. ایده‌ها و آرای او در امریکا توسط متفکرانی چون تالکوت پارسونز ترجمه، تفسیر و بررسی شد. این کتاب جایگاه وبر در علوم اجتماعی و جامعه شناسی از یک سو و نقش او در توسعه این علوم از سوی دیگر را نمایش می‌دهد.