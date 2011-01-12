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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

در مسکو انجام شد؛

تبادل نظر سفیر ایران با معاون وزیر خارجه روسیه درباره مذاکرات استانبول

تبادل نظر سفیر ایران با معاون وزیر خارجه روسیه درباره مذاکرات استانبول

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه ، مذاکرات آتی ایران و گروه1+5 را مورد تبادل نظر قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه دیدار کرد.

در این دیدار طرفین در خصوص موضوع  دیدار آتی کاترین اشتون نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا و نمایندگان سیاسی گروه «5+1» با دکتر سعید جلیلی دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران در ترکیه گفتگو و تبادل نظر بعمل آوردند .

طرفین ضمن ارزیابی مثبت از روند توسعه همکاریهای دوجانبه بر اهمیت ادامه رایزنی میان دو کشور و تقویت مناسبات در کلیه سطوح تاکید بعمل آوردند .
 

کد مطلب 1230901

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