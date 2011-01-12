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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۰۴

حجت الاسلام نواب:

جهان بینی مقام معظم رهبری، ایران را در جهان اسلام محور قرار داده است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه درایت و تدبیر و هوشیاری مقام معظم رهبری موجب اتحاد جهان اسلام شده، گفت: جهان بینی و بلندنظری مقام معظم رهبری ایران را در جهان اسلام محور قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت اسلام ابوالحسن نواب ظهر چهارشنبه درنشست تخصصی با ائمه جماعات دستگاههای دولتی استان زنجان با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در حفظ هماهنگی جهان اسلام افزود: مقام معظم رهبری با درایت و توانمندی والای خویش جهان اسلام را به هماهنگی رسانند و دنیای استکبار از این امر در هراس است.

وی با فتوای مقام معظم رهبری در قبال برخی اهانتها به خلفای اهل سنت را یادآور شده با بیان اینکه فتوای مقام معظم رهبری موجب ایجاد هماهنگی و وحدت در بین شیعه و سنی شد، ادامه داد: فتوای مقام معظم رهبری موجب  حفظ هماهنگی جهان اسلام شد.

 حجت الاسلام نواب با بیان اینکه امروز ایران اسلامی به برکت رهبری های مدبرانه رهبری فقید انقلاب اسلامی و همچنین مقام معظم رهبری در اوج اقتدار و عزت قرار دارد، افزود: ایران اسلامی امروز پرچمدار عزت و اقتدار جهان اسلام است و به عنوان الگوی موفق در جهان مطرح است.

رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور، بااشاره به اینکه دشمنان تحمل دیدن عزت، سرافرازی و پیروزی مسلمانان را ندارند، گفت: ایران اسلامی امروز پرچمی را بلند کرده که دنیای اسلام را بدنبال خود به راه انداخته است.

حجت الاسلام نواب، روحانیون را رهبران انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: امروز هر نهضت آزادیبخشی که در هر جای جهان شکل می گیرد حداقل یک روحانی در رهبری آن حرکت نقش دارد. 

وی با اشاره به جایگاه فعلی روحانیون در جهان اسلام افزود: این جایگاه به برکت هوشمندی، تیزبینی، درایت و تدبیر رهبر معظم انقلاب به دست آمده است.

رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور به فتنه سال گذشته در کشور اشاره کرد و افزود: دشمنان در این فتنه برنامه ریزی شده با آگاهی نسبت به تاثیرگذاری رهبر معظم انقلاب در جهان، نه تنها رهبر و ولایت فقیه بلکه عمود خیمه انقلاب اسلامی را هدف قرار داده بود.

حجت الاسلام نواب یادآور شد: دشمنان از تبدیل شدن ایران اسلامی به بقعه مبارک و ام القرا در جهان، در هراس بوده اند و به هر بهانه ای به دنبال از بین بردن ریشه های این انقلاب هستند.

وی با اشاره به اینکه فتنه و فتنه های دیگری از سوی دشمنان در راه است، تاکید کرد: تا زمانیکه انقلاب اسلامی پا برجاست این فتنه ها هر ساعت و هرلحظه به اشکال مختلف وجود خواهد داشت. 

کد مطلب 1230902

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