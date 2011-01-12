به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اولین سالگرد درگذشت بهمن جلالی، پیشکسوت عکاسی با حضور دوستان و شاگردان وی ساعت 11 جمعه، 24 دی‌ماه برسر مزار آن مرحوم برگزار می‌شود. بهمن جلالی متولد تهران 1323 و فارغ‎التحصیل رشته اقتصاد بود.

وی همکاری با انتشارات واحد عکاسی صدا و سیما را از سال 1349 آغاز کرد.از سال 1355-1357 مدیریت واحد عکاسی انتشارات صدا و سیما و از 1357 - 1373 مدیریت واحد عکاسی انتشارات سروش را برعهده داشت.

از دیگر فعالیت‌های وی می‌توان به انجام پروژه بزرگ عکاسی از هنر آفریقای سیاه در کشورهای غنا، سنگال، ساحل عاج، نیجریه، گابن و کامرون 1356 ، عضو بنیانگذار و مشاور عالی عکسخانه شهر اولین موزه عکاسی ایران 1374-1376 ، عضو شورای سردبیری عکسنامه اولین فصلنامه تخصصی عکاسی از 1377-1388، دبیر نهمین دو سالانه عکس ایران-1384، داور مسابقات و جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی متعدد، مدرس عکاسی در دانشکده صدا و سیما، دانشگاه آزاد، مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‎ها، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و موسسه ماه و مهر از سال1357-1388 اشاره کرد.