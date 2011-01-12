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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۴

باغبانباشی:

انگیزه بازیکنان ماهان را به قهرمانی می‌رساند

انگیزه بازیکنان ماهان را به قهرمانی می‌رساند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مربی تیم فولاد ماهان گفت: بعد از شکست ارژن بازیکنان ماهان انگیزه زیادی برای کسب عنوان قهرمانی پیدا کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمد باغبانباشی ظهر چهارشنبه در حاشیه تمرینات تیم فولاد ماهان در خصوص بازی تیمش برابر کیش ایر قم اظهار داشت: در بازی رفت و تحلیلی که بر روی فیلم بازیهای تیم کیش ایر داشتیم دوندگی بازیکنان کیش ایر کاملا ملموس بود و بر همین اساس برنامه خاصی برای این بازی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: به نظر من با تساوی که تیم منصوری در بازی قبلی به دست آورد جنگ بالا نشینهای جدول بیش از پیش شده است و به اعتقاد من امسال در روزهای پایانی لیگ شاهد بازیهای نفس گیر و حساس خواهیم بود.

مربی تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان اضافه کرد: امیدوارم بازیکنان تیم در بازیهای آینده باقدرت ظاهر شوند تا بتوانند به قهرمانی برسد و برای سومین بار صدرنشینی را ازآن خود کنند.

کد مطلب 1230905

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