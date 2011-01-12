به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمد باغبانباشی ظهر چهارشنبه در حاشیه تمرینات تیم فولاد ماهان در خصوص بازی تیمش برابر کیش ایر قم اظهار داشت : در بازی رفت و تحلیلی که بر روی فیلم بازیهای تیم کیش ایر داشتیم دوندگی بازیکنان کیش ایر کاملا ملموس بود و بر همین اساس برنامه خاصی برای این بازی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: به نظر من با تساوی که تیم منصوری در بازی قبلی به دست آورد جنگ بالا نشینهای جدول بیش از پیش شده است و به اعتقاد من امسال در روزهای پایانی لیگ شاهد بازیهای نفس گیر و حساس خواهیم بود.

مربی تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان اضافه کرد: امیدوارم بازیکنان تیم در بازیهای آینده باقدرت ظاهر شوند تا بتوانند به قهرمانی برسد و برای سومین بار صدرنشینی را ازآن خود کنند.