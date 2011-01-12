ریشه کن شدن بیسوادی در البرز با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی وطنی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل نهضت سوادآموزی البرز افزود: یکی از دلایل تاسیس استانهای جدید، توسعه شاخصهای انسانی است ضمن اینکه یکی از این موارد به اصلاح و بهبود میزان تحصیلات در جامعه مربوط می شود.

وی ادامه داد: مسدود شدن و ریشه کردن کردن بیسوادی و پوشش افراد لازم التعلیم باید یکی از برنامه های اصلی استان تازه تاسیس البرز باشد و از همه دستگاه های ذیربط در این خصوص انتظار تعامل و همکاری مطلوب داریم.

این مسئول عنوان کرد:‌ براساس دستور مقام معظم رهبری، مقرر شد تا پایان برنامه پنج ساله توسعه، نهضت سوادآموزی همچنان مستقل بماند.

نهضت سوادآموزی تا پایان برنامه پنجم توسعه مستقل باقی می ماند

وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای دولت کوچک کردن بدنه خودش است و بر همین اساس، پیشنهاد تجمیع این نهضت با آموزش و پرورش داده شد ولی براساس دستور رهبر معظم انقلاب این نهاد تا پایان برنامه پنجم توسعه همچنان مستقل باقی خواهد ماند.

وطنی اضافه کرد: پس از پایان برنامه پنجم نیز در خصوص انجام شدن یا نشدن تجمیع یادشده تصمیم گیری خواهد شد.

وی گفت: مقرر شده برای از بین بردن بیسوادی در کرج، آموزش و پرورش به یاری نهضت بشتابد و افراد مشتاق آموزشیاری را جذب کند که این امر تاثیر فراوانی در کاهش مشکلات خواهد داشت.

ریشه کن شدن بیسوادی دنبال می شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز نیز در این مراسم اظهار داشت: با دستور مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس نهضت سوادآموزی باید تا پایان برنامه پنج ساله توسعه، بیسوادی ریشه کن شود.

اکبر حلیمی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا البرز به یکی از استانهای برتر کشور در امر ریشه کن کردن بیسوادی تبدیل شود و تلاشها در این خصوص تداوم داشته باشد.

وی یادآور شد: در این راستا تلاش می کنیم تا با همفکری، تعامل دستگاه های ذیربط، بیسوادی در منطقه ریشه کن شود ضمن اینکه در این راستا به همت آموزشیاران و مدیران نهضت شهرستانها نیز نیازمندیم.

"عیسی بابالو" که پیش از این رئیس نهضت سوادآموزی ساوجبلاغ بود، به عنوان مدیر نهضت سوادآموزی استان البرز منصوب و معارفه شد.