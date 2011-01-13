اعتراف عامل ترور استاد دانشگاه/ رتبه بندی دانشگاههای ایران بالاخره اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سعید رئیس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد جمعه 17 دی ماه درباره نحوه پرداخت وام شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد به نکته جالب توجهی اشاره کرد. وی تاکید کرد: برای اعطای وام شهریه اعلام کرده اند که اطلاعات کامل دانشجویان باید ارائه شود که برخی از این اطلاعات شامل شماره گذرنامه و مدت استفاده دانشجو از خوابگاه دانشجویی می شود.

واکنش به اظهارات رئیس صندوق رفاه دانشگاه آزاد: کدام وام؛ کدام گذرنامه!

پس از این سخنان، مسعود هادیان دهکردی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: هنوز بخشنامه ای، دستورالعملی یا آئین نامه ای مبنی بر اینکه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وظیفه جمع آوری آمار دانشجویی دانشگاه آزاد در زمینه وام شهریه را داشته باشد دریافت نکرده ایم.

تعیین تکلیف دانشجویان ایرانی پس از قطع رابطه با انگلیس

پس از اینکه موضوع قطع رابطه با انگلیس در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، مسئولان وزارت علوم در این باره نقطه نظرهایی را مطرح کردند. کامران دانشجو وزیر علوم در این باره اظهار داشت: "در موقعیتی نیستم که بخواهم این موضوع را پاسخ دهم. جای دیگری در این رابطه تصمیم می گیرند و بعد از اینکه تصمیم گرفتند اقدام خود را انجام می دهند." "به هر حال مجموعه ای غیر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این رابطه تصمیم می گیرند."

در حالی که به گفته مسئولان 400 نفر از فرزندان مسئولان در انگلیس به تحصیل می پردازند، فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: مسئولان باید قدم اول در بازگرداندن فرزندان خود از انگلیس را بردارند.

واکنش وزارت علوم به انتقاد مجلسیها از بازنشستگی یک استاد دانشگاه

در این هفته وزارت علوم درباره نامه نمایندگان مجلس به وزیر علوم درخصوص انتقاد به بازنشستگی یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی واکنش نشان داد. بر اساس اعلام وزارت علوم این بازنشستگی بر اساس قانون بوده است. بر اساس قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاهها مقررات استخدامی و بازنشستگی اعضای هیئت علمی جزء وظایف هیئتهای امنا است و در مورد بازنشستگی "مهدی طیب" استاد دانشگاه علامه طباطبایی، موضوع به تصویب هیئت امنا رسیده است.

نتیجه رتبه بندی دانشگاههای کشور اعلام شد

پس از مدت ها انتظار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، اولین فهرست برترین دانشگاههای دو وزارتخانه علوم و بهداشت بر اساس رتبه بندی که در فاصله تابستان و پاییز 89 انجام شده بود، اعلام شد و بر اساس آن 14 دانشگاه وزارت علوم و 6 دانشگاه وزارت بهداشت در جمع 20 دانشگاه برتر کشور قرار گرفتند. در این فهرست دانشگاه تهران رتبه اول و دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه بیستم را به خود اختصاص داد.

سقوط هواپیما و داغدار شدن دو دانشگاه

بازهم سقوط هواپیما . این بار سانحه هوایی سقوط یک فروند بویینگ 727 به شماره 277 که از تهران عازم ارومیه بود علاوه بر اینکه خانواده های 78 نفر از هموطنانمان را داغدار کرد. جامعه دانشگاهی را نیز از این داغ بی نصیب نگذاشت. شایان ترسلی همسر دکتر رسول خدابخش رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و علی خدابخش فرزند وی در این سانحه جان باختند.

همچنین دکتر فرنود شکوهی ثابت جلالی استاد دانشگاه ارومیه نیز در جریان این سانحه هوایی جان خود را از دست داد. این استاد 43 ساله دانشگاه از اعضای هیئت علمی فعال در گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه مشغول به خدمت و استادیار پایه 22 بود.

غیبت وزیر در جشنواره تخصصی

شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی روز دوشنبه 20 دی ماه برگزار شد. غیبت دکتر مرضیه وحیددستجردی در مهمترین جشنواره تحقیقاتی تخصصی در حوزه وزارت بهداشت برای همه سئوال برانگیز شد. سئوالات و پچ پچ ها تا جایی پیشرفت که مجری مراسم تاکید کرد وزیر بهداشت به دلیل کسالت شدید جسمی نتوانسته است در این مراسم حاضر شود. این در حالی بود که دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور در این مراسم از مدیریت ارزشمند وزیر بهداشت در نظام سلامت کشور قدردانی کرد.

نقش صهیونیستها در ترور دانشمند فیزیک ایران

در روزهای پایانی هفته، خبری بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت که همسر شهید "مسعود علیمحمدی" آن را هدیه بزرگی برای خود دانست. وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد عامل اصلی ترور علیمحمدی دستگیر شد. "مجید جمالی فش" عامل اصلی ترور شهید مسعود علیمحمدی جزئیات رابطه‌اش با رژیم صهیونیستی و آموزش‌هایی که در پادگانی واقع در جوار اتوبان تل آویو - بیت المقدس دیده است نیز تشریح کرد.

خانم کرمی - همسر شهید مسعود علی محمدی پس از دستگیری عامل اصلی ترور همسرش گفت: "من به آنها می‌گویم دکتر علی‌محمدی با دانشجویانی که تربیت کرده بود حتما صدها و شاید هزاران علی‌محمدی دیگر در کشور می‌روید. دشمن خیال باطل داشت. دکتر مسعود علی محمدی فیزیکدان ایرانی صبح روز سه شنبه 22 دی ماه 88 طی یک عملیات بمب گذاری در قیطریه تهران شهید شد. وی استاد فیزیک دانشگاه تهران بود.