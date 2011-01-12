دعوت لاریجانی از رئیس سنای سنگال برای سفر به تهران

به گزارش خبرنگار مهر جهانبخش حسن زاده در این دیدار شرحی از روابط دو کشور بخصوص مناسبات اقتصادی را به آگاهی رئیس سنای سنگال رساند.

وی به تولید خودرو در سنگال و برنامه های توسعه شرکت ایران خودرو برای مونتاژ تراکتور در آینده نزدیک در سنگال اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت توسعه همکاری بین بخشهای خصوصی ایران و سنگال اتاق های بازرگانی برای گسترش روابط اقتصادی باید فعال شوند.



سفیر جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به روابط پارلمانی دو کشور، از آن برای ارتقا همکاری بین ملتها و بعنوان مهممترین نمونه پیوند مردمی میان دو کشور یاد کرد.

وی همچنین دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی را برای دیدار از کشورمان به رئیس سنای سنگال تسلیم کرد.



پاپ جوپ رئیس سنای سنگال نیز در این دیدار اظهار داشت ایران و سنگال در تمام زمینه ها از روابط عالی و مستحکمی برخوردار هستند.

وی افزود: سنگال از سالیان گذشته در پی گسترش روابط با ایران بوده است ولی باید خاطرنشان کنم که ما ایران را با ورود امام خمینی (ره) به تهران و پیروزی انقلاب اسلامی شناخته ایم.

پاپ جوپ تاکید کرد:ایران کشوری است که در تمام زمینه ها از رشد چشمگیری برخوردار بوده و در توسعه و پیشرفت برای ما نمونه و مرجع بشمار می رود و بهمین دلیل از دوستی با جمهوری اسلامی ایران خوشحال هستیم.



رئیس سنای سنگال افزود: با افتخار دعوت برادر عزیزم آقای لاریجانی را می پذیرم و امیدوارم در آینده نزدیک از ایران دیدار و بتوانم روابط خوب فعلی با پارلمان ایران را توسعه دهم.



وی تصریح کرد: سنگال از همکاری بسیار خوب با جمهوری اسلامی ایران بخصوص در زمینه کشاورزی بسیار خرسند است، اظهارات شما در مورد مونتاژ تراکتور برای ما بسیار مسرت بخش است چون ما باید به خودکفائی غذائی دست یابیم لذا توسعه کشاورزی و مکانیزه نمودن آن یک ضرورت است که در این راستا از مساعدت کشور دوست و برادر ایران برخوردار هستیم.

پاپ جوپ افزود: سنای سنگال برای توسعه مناسبات در تمام زمینه ها آماده همکاری است تا ایران و سنگال بعنوان شرکای مهم و استراتژیک یکدیگر به توسعه روز افزون مناسبات خود ادامه دهند.