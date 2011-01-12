نگاهی به قاچاق مواد مخدر در برونئی

به گزارش خبرنگار مهر، در سال گذشته میلادی 163 نفر به جرم مصرف مواد مخدر محاکمه شده اند که 134 نفر را مردان و 29 نفر را زنان تشکیل می دهند. سال 2009 حدود 522 در این ارتباط دستگیر شده بودند.

همه افراد دستگیر شده در رابطه با مواد مخدربرونیایی بوده و اکثریت آنها نیز بیکار و بیشترشان بالای 31 سال سن دارند.

به گزارش رادیو تلویزیون برونئی شیره گیاه شاهدانه (CANABIS) در صدر مواد مخدر کشف شده در برونئی در سال 2010 میلادی قرار دارد.

بر اساس آمارهای منتشره از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر برونئی تا پایان ماه نوامبر سال2010، حدود 286/6 کیلو CANABIS در این کشور کشف شده است که در مقایسه با 602/1 کیلوگرم سال 2009 حدود چهار برابر می باشد.

این در حالی است که در سال 2007 و 2008 میلادی به ترتیب 49 و 614 گرم از این ماده مخدر کشف شده بود.

بزرگترین محموله کشف شده CANABIS در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به وزن 786/3 کیلوگرم بوده است.

متیل آمفتامین (METHYLAMPHETAMINE) که از خانواده آمفتامین می باشد و در زبان محلی از آن به نام SYABU یاد می شود در همین مدت با 646 گرم کشف و ضبط و در رتبه دوم قرار دارد که نسبت به سال 2009 میلادی حدود 100 درصد افزایش را نشان می دهد.

بر اساس قوانین مبارزه با مواد مخدر در برونئی کسانی که مواد مخدری چون SYABU داشته باشند به حداقل 5 سال زندان و 5 ضربه شلاق چوب درخت RATTAN محکوم می شوند.

قاچاقچیان مواد مخدر با داشتن 50 گرم متیل آمفتامین را می توان طبق قوانین این کشور محکوم به مجازات مرگ کرد.