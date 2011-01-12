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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

فرماندار فهرج:

کل خرمای نخلداران فهرجی در سردخانه ها انبار شد

کل خرمای نخلداران فهرجی در سردخانه ها انبار شد

کرمان - خبرگزاری مهر: حسین زین الصالحین با ابراز نگرانی از وضعیت کشاورزان فهرجی گفت: تمام محصول سال جاری خرمای فهرج در سردخانه ها مانده است.

زین الصالحین در گفتگو با خبرنگار مهر در فهرج اظهار داشت: اقتصاد مردم فهرج بر کشت خرما بنا نهاده شده است و این در حالی است که با وجود گذشت چندین ماه از برداشت محصول هنوز حتی بخشی از 45 هزار تن محصول فهرج نیز فروش نرفته است.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود گفت: کشاورزان با کمبود نقدینگی روبرو هستند و این مسئله می تواند در آینده مشکل ساز شود.

فرماندار فهرج ادامه داد: مشکل خرما از بروز سیل و زلزله در شرق کرمان مهمتر است و نباید تحت الشعاع قرار گیرد.

زین الصالحین ادامه داد: تاکنون جلسات مختلفی برگزار شده اما کار عملی در راستای بازاریابی و فروش محصول صورت نگرفته است.

وی گفت: سررسید وامهای کشاورزان فرا رسیده اما کسی توان پرداخت بدهی های خود را ندارد.

این مسئول افزود: این خرما می تواند در قالب توزیع در مدارس، هواپیماها و پذیرایی بسیاری از جلساتی که در آنها با تنقلات خارجی از مردم پذیرایی می شود، توزیع شود.

کد مطلب 1230914

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