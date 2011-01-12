ایام دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان آرمانهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی‌نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد گرامی‌داشت دهه مبارک فجر استان، این ایام را فرصتی برای تحکیم و ترویج مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و تقویت زیربنای فکری و اندیشه‌ای این حرکت تاریخی عنوان کرد و افزود: ویژگی بارز و منحصر بفرد دهه فجر ارتباط آن با اصل انقلاب است که باید با برنامه‌ریزی مناسب از ظرفیت آن برای ایجاد پیوند‌های عمیق‌تر میان نسل‌ جدید و آرمانهای انقلاب اسلامی استفاده کرد.

وی با تاکید بر این‌که حضور پرنشاط مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، در حال حاضر هیچ تفاوتی با 22 بهمن سال 57 ندارد، افزود: انقلاب اسلامی از آن مردم است و در لحظه به‌لحظه انقلاب، خون شهیدان، ایثار و فداکاری و حضور خودجوش و گسترده کلیه آحاد مردم در دل تاریخ ثبت شده است.

رئوفی نژاد با بیان این‌که مردم ایران امروز نیز با همان انگیزه الهی دوران دفاع مقدس، در دفاع و پاسداشت از ارزش‌های انقلاب و اسلام، حاضر به فداکاری و از جان‌گذشتگی هستند، افزود: تقدیم بیش از 400 هزار شهید در راه پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی، سند افتخاری برای مردمان غیور این مرز و بوم است و روحیه انقلابی آن‌چنان در ذات مردم نهادینه شده است که در هر مناسبتی، همانند دوران جنگ و انقلاب، با همان باورها و انگیزه‌های دیرینه حضوری پرشور دارند.

استاندار زنجان، با بیان این‌که امسال نیز همانند سال‌های گذشته شاهد حضور گسترده، عالمانه و با بصیرت مردم در راهپیمایی 22 بهمن خواهیم بود افزود: علی‌رغم توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان، حضور خودجوش و پرشکوه مردم در هیچ عرصه‌ای کم‌رنگ نشده است و این امر از ویژگی‌های منحصر به‌فرد انقلاب اسلامی می‌باشد.

رئوفی نژاد با یادآوری این‌که بارها مشاهده شده که حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف تحلیلهای متنوعی را از سوی دشمنان بدنبال داشته، ادامه داد: دهه فجر نیز از جمله ایامی است که همواره از حساسیت بیشتری در نگاه دشمنان برخوردار بوده است و به ‌طور قطع حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن زیر ذره‌بین تحلیل‌گران سیاسی خواهد بود.

وی حضور کلیه اقشار جامعه، به‌‌صورت خودجوش در یوم الله 22 بهمن ارزشمند و قابل توجه دانست و تأکید کرد: در برابر نگاه تهدید‌گران اضافه شدن حتی یک نفر نیز به‌ حضور باشکوه مردمی، از ارزش خاصی برخوردار است و از این‌رو باید تلاش کنیم که با برنامه‌ریزی مناسب، بسترهای لازم برای حضور پررنگ‌تر و معنادارتر مردم نسبت به سالهای گذشته فراهم شود.