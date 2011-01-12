رسول موسایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: هدف از تولید این انیمیشن آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت پسماندهای شهری و نخاله‌های ساختمانی در بین شهروندان است.

وی افزود: این فیلم انیمیشنی یک دقیقه‌ای با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با هدف فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندی تولید شده و به زودی به صورت مستمر از طریق شبکه استانی سیما برای عموم مردم پخش خواهد شد.

موسایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر اقدامات این سازمان در بحث آموزش‌های شهروندی گفت: علاوه بر این سازمان پسماندهای شهرداری ضمن مکاتبه با اتحادیه کامیون‌داران و نیز توزیع اطلاعیه‌ها و جزوات آموزشی در بین رانندگان و فعالان این بخش اقدام به آموزش قوانین و مقررات مربوط به مدیریت پسماند و نخاله‌های ساختمانی کرده است.

وی افزود: در کنار آن با چاپ و نصب بنرهای اطلاع‌رسانی زمینه را برای آموزش فعالان این بخش و نیز عموم شهروندان فراهم کرده است.

موسایی همچنین با تأکید بر اعمال نظارت‌ها و کنترل‌های دقیق و مستمر از سوی ضابطان مدیریت پسماندهای شهری، از برخورد قاطع این سازمان و دستگاه قضایی با متخلفان خبرداد و افزود: در راستای اجرای قانون مدیریت پسماندهای شهری و با هماهنگی دادستان تبریز، احکام قضایی رسمی برای ضابطان قضایی پسماند برای گشت‌های خودرویی صادر شده و این گشت‌ها طی دوهفته گذشته با شناسایی و توقیف بالغ بر 150 دستگاه خودروی متخلف، عملکرد قابل قبولی در امر برخورد با متخلفان داشته‌اند.