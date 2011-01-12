به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز قوام‌زاده، مستندساز صنعتی درباره کیفیت پایین فیلم‌های صنعتی اظهار کرد: سفارش دهنده‌ها و مدیران کارخانه‌ها بدنبال افراد متخصص و تحصیل کرده رشته سینما نمی‌روند و بیشتر در انتخاب سازندگان مستند روابط نقش دارند. با یک دوربین و نرم افزار به سراغ ساخت فیلم می‌روند بی آنکه نشانی از هنر در اثر دیده شود.

وی اضافه کرد: بیشتر فیلم‌هایی که در حوزه صنعت ساخته می‌شود به همین ترتیب است. البته تعدادی از فیلمسازان نیز به صورت حرفه‌ای با نگاهی خلاق به ساخت مستندهای صنعتی دست می‌زنند. تعداد اندکی از فیلمسازان این حوزه آثاری که در آنها عنصر پژوهش دیده شود، می‌سازند و نگاهی متفاوت دارند و بیشتر کارها به خاطر نگاه غلط مدیران در عرصه صنعت اثر خوبی نمی‌شود و تنها پاسخ گویی به یک سفارش است.

این مستندساز گلایه کرد: بیشتر صنایع از ظرفیت فیلم‌های صنعتی استقبال می‌کنند، اما به خاطر رویکرد غلطی که سفارش دهنده‌ها دارند به دنبال آدم‌های نابلد می‌روند و این افراد ناشی با محصولاتشان ذهن آن مدیر را نسبت به فیلم‌های مستند صنعتی مخدوش می‌کنند و آن فرد دیگر نمی‌تواند با اطمینان سفارش فیلم صنعتی دهد.

قوام‌زاده با اشاره به مشکلات ساخت فیلم‌های صنعتی گفت: حضور آدم‌های غیر کارشناس و غیر متخصص در ساخت فیلم‌های صنعتی آدم‌هایی که تحصیل ساخت فیلم‌های مستند را ندارند یکی از آسیب‌های جدی این حوزه است.



سعید محصصی کارشناس و کارگردان سینما که با مستند "شغل" در جشنواره فیلم‌های صنعتی امسال شرکت کرده است، گفت: عده کمی از صاحبان صنایع نگاه آگاهانه‌ای و حرفه‌ای به مقوله مستندهای صنعتی دارند و این در حالی است که اکثریت آنها تنها مصرف‌کننده نوع خاصی از مستند هستند و در حقیقت امر، خود را محتاج نگاه مستندسازان نمی‌دانند، بلکه فقط به چشم ابزار تبلیغاتی صرف به این مقوله نگاه می‌کنند.



- غلامرضا باقری کارگردان مستند "معبرهای پنهان" درباره این جشنواره توضیح داد: یکی از فواید برگزاری جشنواره فیلم‌های صنعتی حمایت صنعت‌گران از بخش فرهنگی است و سبب می‌شود تا اهالی صنعت نیز به ویژگی‌های مستندسازی در عرصه صنعت پی ببرند.

وی افزود: امروزه در تمامی دنیا با همراهی صنعت و سینما پول‌سازی‌های هنگفتی می‌کنند. به عنوان نمونه یک گروه هنری پنج سال زمان صرف می‌کنند تا بخشی از فعالیت‌های پالایشگاه نفتی را به تصویر بکشد که البته سود اقتصادی زیادی برای آنها به همراه خواهد داشت.

- حمیدرضا طیبی رئیس سابق جهاد دانشگاهی در مورد برگزاری جشنواره فیلم‌های صنعتی عنوان کرد: صنعت ما باید محور اصلی توسعه کشور باشد که برای این اتفاق به یکسری عوامل باید توجه شود. عواملی چون بیان توانمندی‌های صنعتگران داخلی چه برای عموم مخاطبان داخلی و چه خارجی. همچنین بیان مشکلات‌شان برای مخاطبان خاص و عام که مسئولان و مردم هستند از این رو ما نیازمند هنر هفتم هستیم تا این مسائل را به تصویر کشد و مردم را با این دست فعالیت‌ها آشنا کند.



- فرهود حقی استاد عکاسی صنعتی در اولین گارگاه عکاسی با عنوان "عکاسی قالب یک حرفه" که در حاشیه جشنوراه فیلم‌های صنعتی برگزار شد، گفت: عکاسی صنعتی فعالیت یک عکاس است در چهارچوب یک صنعت که بتواند به تولید کمک کند. یک عکاس صنعتی وقتی وارد عرصه فروش می‌شود دیگر عکاسی او صنعتی نیست، بلکه تبلیغاتی به حساب می‌آید.