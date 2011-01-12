استقرار واحدهای جدید صنعتی در دولت نهم در قزوین دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدباقر آقا علیخانی در همایش علمی امنیت و صنعت که با حضور مسئولان کشوری و استانی از صبح چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شده است، اظهار داشت: قزوین یکی از استانهای صنعتی کشور است و با داشتن یک درصد مساحت و 1.6 جمعیت کشور 5.2 سرمایه گذاری کشور ر ا به خود اختصاص داده و در سالهای گذشته با رشد متوازنی روبرو بوده است.

آقا علیخانی بیان کرد: از ابتدای دولت نهم تاکنون هزار و 880 واحد جدید صنعتی به مجموعه صنعتی استان افزوده شده که میزان رشد تا دو برابر رسیده است که بیانگر امنیت بالا و وجود بستر سرمایه گذاری و تولید در استان است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین خاطرنشان کرد: رشد صنعت در استان هم کمی و هم کیفی است به طوری که قزوین به عنوان پایلوت استفاده از تکنولوژی مدرن در کشور شناخته شد و استقرار صنایع های تک و با تکنولوژی روز اروپا محصولات آن را قابل رقابت در بازارهای جهانی کرده است.

این مسئول گفت: رویکرد توسعه صنعت در استان قزوین استفاده از تکنولوژی برتر و رقابت در بازارهای جهانی است.

وی افزود: هر چند در شرایط کنونی حضور در بازارهای جهانی بسیار سخت شده اما باید در زمینه بازاریابی بیشتر تلاش کنیم تا بتوانیم کالاهای تولیدی خود را بهتر عرضه کنیم.

آقاعلیخانی بومی سازی تکنولوژی در استان را مهم دانست و خاطرنشان کرد: با کمک مراکز علمی و دانشگاهی باید بتوانیم با بومی سازی تکنولوژی در استان و پیدا کردن بازارهای جدید در داخل و خارج از کشور در مسیر رونق اقتصادی حرکت کنیم.

این مسئول به توزیع متوازن صنعت دراستان هم اشاره کرد و گفت: با توجه به استقرار بیشترین حجم صنعت درشهرستانهای قزوین و البرز در یکی دوسال گذشته با توسعه متوازن نسبت به استقرار واحدهای صنعتی در شهرستانهای کمتر توسعه یافته استان از جمله آبیک، بوئین زهرا و تاکستان تلاش شد تا اشتغال و صنعت درهمه مناطق استان توزیع شود تا مشکلات امنیتی نیز به حداقل کاهش یابد.

وی متوسط سرمایه گذاری در بخش صنعت استان در برنامه سوم برای هر واحد را 500 میلیون دلار، برنامه چهارم دو میلیارد و500 میلیون دلار و برنامه پنجم بیش از هزار میلیارد دلار اعلام کرد.

آقاعلیخانی امنیت اقتصادی و اجتماعی را در گرو ایجاد اشتغال دانست و اضافه کرد: بخش صنعت و معدن با رویکرد تکنولوژی برتر بهترین بخش برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری و تامین امنیت جامعه است.

وی توجه به تحقیق و پژوهش در حوزه صنعت را برای تسریع در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور مهم خواند و خواستار توجه بیشتر به آن شد.