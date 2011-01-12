به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد مبلغی ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر پژوهشگاه که به مناسبت انتخاب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان برترین موسسه پژوهشی کشور و جشنواره بین المللی فارابی در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: اصولا اسلام در پی آن است که در زمینههای اجتماعی نه نتها افکار و ایدههای جامعی را در ارتباط با جامعه ارائه کند، بلکه کوشش درخور و ویژهای را معطوف کرده است که نهاد و بسترسازی لازم را برای تحقق آن افکار بلند در جامعه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه این بسترسازی مصادیق فراوانی دارد که با نگاه برای ایجاد بستر ایجاد میشوند، بیان داشت: از جمله این بسترسازیها مسابقه در اسلام است و این یک پدیده انسانی ست که از زمانی که انسانها در کنار هم قرار گرفتند، میل رقابت بین آنها به وجود آمد و منصه ظهور رسید و این نه تنها بستر تشکیل اجتماع را ملغی نکرد بلکه آن را به عنوان بخشی از دستورات اسلامی قرار داد، البته این رقابت باید در جهت کارهای خیر و پیشبرد اهداف باشد.
مبلغی با بیان اینکه متاسفانه برخی نگاهها در فقه و نظریه پردازیها هنوز نتوانسته اجتماع و رقابت با یکدیگر را در نظر بگیرد، گفت: چرا باید فکر کنیم که خیرها در انزوا، گوشه نشینی و در خفا شکل میگیرد، حتی خود این نیز باعث ریا میشود و باعث میگردد جاذبههای اجتماعی از دست برود و بسیاری از کارهای خیر بر زمین بماند.
وی یکی از عرصههای مسابقه و بلکه مهمترین آن را پژوهش برشمرد و افزود: پژوهش نه تنها خیر است بلکه محل مدام برترین خیرها است و اگر پژوهش از جامعه حذف شود جامعه افسرده میشود و دین به رغم همه قدرت و توانایی که دارد دچار یک رکود شدید و در حد بالاتر دچار یک دلزدگی و نفور میشود.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: جایگاه دین مدام باید تبیین شود و این عرصهها را مبلغان و آشنایان به حوزه دین باید تبیین نمایند و در این راه باید با کیفیت دین، آوزههای نو و ناشناخته دین در رابطه با جامعه آشنا باشند و در خصوص آنها کار کنند و بیشک دین پژوهی یا پژوهش دینی یک خیر است.
وی تصریح کرد: مسابقه در عرصه پژوهش باید راه بیافتد و اگر این اتفاق بیافتد و اگر مسابقه راه نیافتد اگر چه پژوهشی انجام میگیرد اما با حذف زوایای پژوهش، تعمیق پژوهش و فرهنگ آن صورت میپذیرید و اگر میخواهیم در راس قرار گیریم و پژوهشهای ما محتواگونه باشد باید به سمت مطالعه و به سمت مسابقه مطالعاتی، مسابقه پژوهشگران و پژوهشگاهها برویم.
مبلغی در ادامه به انتخاب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان پژوهشگاه برتر کشور اشاره کرد و گفت: این پژوهشگاه تا کنون مورد ارزیابی و ارزش گذاری قرار نگرفته بود و بنا به درخواستهایی که صورت گرفت برای اولین بار در جشنواره فارابی شرکت کرد و در این جشنواره به عنوان موسسه برتر شناخته شد اما این تنها بخشی از کارها و فعالیتهای این پژوهشگاه است و اگر تمام ظرفیت و توانایی آن به کار گرفته شود میتوان دید که این پژوهشگاه بس برخوردارتر از آن است که امروز عرضه میکند و یا شده است و این پژوهشگاه چندلایه و چند گانه است.
پژوهشگاهها و پژوهشگران برتر در قم تجلیل شدند
در پایان این مراسم در بخش پژوهشکدههای برتر از پژوهشکده فقه و حقوق، علوم و اندیشه سیاسی، مرکز فرهنگ و معارف قرآنی به عنوان برگزیده با اهدای لوح و هدایای و از معاونت پژوهشیهای دفتر خراسان رضوی، دفتر اصفهان، پژوهشکدههای فلسفه و کلام اسلامی، تاریخ و سیره اهل بیت (ع)، مهدویت و آینده پژوهی، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، احیای آثار اسلامی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی، اخلاق و تربیت به جهت تدوین منشور اخلاقی انتخابات، همکاریهای علمی و پژوهشی، ترجمه، فرهنگ و معراف قرآنی و دبیرخانه همایشهای بین المللی با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.
همچنین در بخش انتخاب پژوهشگران برتر از حج الاسلام سعید ضیائی فرد، دکتر نجف لک زایی و مصطفی صادقی تجلیل شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مسابقه را یکی از مصادیق بسترسازیهای اسلامی در جامعه خواند و گفت: مسابقه در عرصه پژوهش باعث محتواگرایی آن میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد مبلغی ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر پژوهشگاه که به مناسبت انتخاب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان برترین موسسه پژوهشی کشور و جشنواره بین المللی فارابی در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: اصولا اسلام در پی آن است که در زمینههای اجتماعی نه نتها افکار و ایدههای جامعی را در ارتباط با جامعه ارائه کند، بلکه کوشش درخور و ویژهای را معطوف کرده است که نهاد و بسترسازی لازم را برای تحقق آن افکار بلند در جامعه صورت گیرد.
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