بازنگری در محتوای آموزشی با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عباسعلی زالی ظهر چهارشنبه در جشنواره پژوهش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران که در کرج برگزار شد، افزود:‌ در برنامه پنج ساله توسعه، مواردی از قبیل بازنگری در محتوای آموزشی و بازنگری در آیین نامه ارتقای دانشگاهها در دستور کار قرا گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین تسهیل ارتباط دانشگاه ها با دستگاههای اجرایی نیز در دستور کار قرار گرفته که پیش بینی می شود تحقق این تسهیل، بسیاری از مشکلات آموزشی را حل کند و از حجم آنها بکاهد.

این مسئول گفت:‌ یکی از مواردی که لازم است به شکل جدی به آن توجه کنیم، این است که دستیابی به جایگاه اول اقتصادی خاورمیانه به تحقق تحول در کشاورزی نیاز دارد که این امر باید مد نظر دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

کشاورزی ما باید به صورت رقابتی تجارتی شود

زالی افزود: برای رسیدن به این جایگاه در سند چشم انداز 1404 باید کشاورزی ما به صورت رقابتی تجارتی شود و زمینه و شرایط مورد نیاز برای تحقق این امر را در شکل کامل فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: قرار است مسیری را برای رسیدن به چشم انداز طراحی شده طی کنیم ضمن اینکه در این مسیر، تکلیف مراکز علمی و پژوهشی و دیگر دستگاههایی که با امور علمی سروکار دارند نیز مشخص شده است.

در جشنواره پژوهش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از 50 نفر از افراد ذیربط از جمله اساتید و دانشجویان پژوهشگر و مولفان برتر تجلیل به عمل آمد.

مترجمان برتر، کارشناسان پژوهشگر و انجمنهای علمی دانشجویی برتر پردیس کشاورزی دانشگاه تهران از دیگر افرادی بودند که از آنها تجلیل شد.