تکلیف اداره کل محیط زیست مازندران روشن شد/ محیط زیست خوزستان همچنان نامشخص

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز محمودی راد،‌ مدیرکل تازه منصوب شده محیط زیست مازندران ظهر چهارشنبه در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران استان مازندران در ساری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسیده شما همچنان مدیرکل محیط زیست مازندران و خوزستان هستید افزود: بنده به ابلاغ رئیس سازمان محیط زیست کشور اکنون مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران هستم و علیرغم اینکه مدیرکل خوزستان هنوز مشخص نشده مسئولیت این اداره کل از عهده من خارج است.

این اظهارات مدیرکل جدید محیط زیست مازندران در حالی عنوان می شود که وی تا چندی پیش علیرغم انتصاب بر مسند اداره کلی محیط زیست مازندران در جلسات شورای سلامت خوزستان حضور یافته و به اظهارنظر و برخورد با مدیران خاطی در امر محیط زیست پرداخته است.

رسانه ها به زغم خود مسائل زیست محیطی را پردازش نکنند

مدیرکل جدید محیط زیست مازندران در ادامه سخنانش با اشاره به نقش موثر رسانه ها در بیان واقعیت ها اظهار داشت: رسانه ها معضلات زیست محیطی را نباید به زغم خودشان پردازش کنند.

محمودی راد افزود: رسانه ها در حوزه امانتداری خبر باید تقویت شوند و نباید در این زمینه دچار بداخلاقی شوند.

وی با بیان اینکه تمامی نقاشی زیبای خلقت در مازندران پهناور نمایان شده است خاطر نشان کرد: گذشتگان ما آسیبی به دریا، جنگل و طبیعت مازندران وارد نکرده که ما اکنون در این زمینه دچار بداخلاقی با طبیعت شدیم.

مغایرتی با فعالیت صنعتی در مازندران نیست

مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران با اشاره به اینکه مازندران کارخانه اکسیژن است اظهار داشت: اگر این زمینه تنفسی از مردم مازندران سلب شود باید گفت که دیگر جایی برای تنفس هوای پاک در کشور نیست.

محمودی راد در ادامه با اشاره به شکننده بودن زیست بوم مازندران افزود: انجام هر گونه فعالیت صنعتی با تاکید بر تکنولوژی های جدید که مغایر با حفظ محیط زیست نباشد مشکلی نداریم.

وی با بیان اینکه نباید مازندران را به واسطه طبیعت بکر و منحصر به فردش از هر گونه فعالیت صنعتی دور سازیم اظهار داشت: بسیاری از فعالیت های صنایع تبدیلی و های تک با رعایت مجوزهای زیست محیطی قابلیت اجرایی شدن دارد و سبب توسعه پایدار در استان می شود.

فعالیت های صنعتی در مازندران بر اساس آمایش سرزمینی نبود

مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران خاطر نشان کرد: انباشت زباله در حاشیه جاده ها، شهرها و روستاهای استان باید برچیده شود و مردم باید از این طلای سیاه به عنوان بازیافت و تولیدات اثرگذار در جامعه بهره گیری کنند.

محمودی راد افزود: متاسفانه قالب فعالیت های صنعتی در گذشته در مازندران بدون مطالعه و رعایت آمایش سرزمینی صورت گرفته و سبب ایجاد موانع و مشکلاتی برای اکوسیستم و طبیعت برخی مناطق مازندران شده است.