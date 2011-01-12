شناسایی کشور جدیدی در جنوب سودان زود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام وزارت امورخارجه عربستان جدا شدن جنوب سودان از دولت مرکزی را منوط به رای مردم این منطقه دانسته و از زودهنگام بودن اظهار نظر در این مورد خبر داد.

وی در عین حال تاکید کرد : موضع ریاض حمایت از تمامیت ارضی و وحدت کشور سودان است. این در حالی است که همه پرسی جنوب سودان که از نهم ژانویه آغاز شده همچنان ادامه دارد.

پیش بینی می شود اعلام نتایج این همه پرسی هفته ها به طول انجامد. بر این اساس انتظار می رود نتایج اولیه از هفته دوم فوریه آغاز شده و نتیجه نهایی در 15 فوریه مشخص شود.

گفتنی است همه پرسی سودان در میان استقبال اهالی جنوب و واکنش منفی شمالی ها از نوزدهم دیماه دراین کشور شروع شده است. کشورهای غربی از جمله آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی از جدایی سودان آشکارا حمایت می کنند.