نیروی انتظامی قزوین امنیت سرمایه گذاری و افزایش تولید را فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مسعود جعفری نسب در همایش علمی امنیت و صنعت که با حضور مسئولان کشوری و استانی از صبح چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین آغاز شده و همچنان ادامه دارد اظهارداشت: در طول یک سال و نیم گذشته تلاش کردیم تا با تامین امنیت عمومی به جذب سرمایه گذار در استان کمک شود و با رونق اقتصادی منطقه اشتغال پایدار شکل بگیرد.

وی افزود: استان قزوین با داشتن بیش از سه هعزار واحد صنعتی و تولیدی که 90 درصد آن به بخش خصوص تعلق دارد به عنوان قطب صنعت کشور است و فعالیت های این بخش می تواند به عنوان شاخص در سایر نقاط کشور مورد استفاده قرار گیرد.

جعفری نسب با اشاره به تغییر رویکرد دشمن به جنگ نرم و ضرورت مقابله همسان با این تهدیدات یادآور شد: امروزه دیگر جنبه های امنیتی سخت معنا ندارد و با گرایش دشمنان به تهاجم نرم ما نیز باید راهکار مقابله را بدانیم و آن را بموقع بکار گیریم و نگذاریم کشور آسیب ببیند.

فرمانده انتظامی استان کاهش تولید و ایجاد مشکل برای صنایع کشور را از ابزارهای جدید دشمن ذکر کرد و گفت: با برگزاری این گونه همایش های تخصصی و بررسی مشکلات و چالش ها می توانیم به حل مسائل و موانع موجود در سرمایه گذاری و افزایش اشتغال کشور کمک کنیم.

در این مراسم محمد قصری رئیس بخش تحقیقات و برنامه ریزی ناجا پیام کتبی احمدی مقدم فرمانده ناجا را برای حاضران قرائت کرد.

در این همایش که بعداز ظهر چهارشنبه نیز ادامه دارد راهکارهای افزایش ضریب امنیت برای حمایت از صنعت مورد برسی کارشناسان قرار می گیرد.

در این همایش حجت الاسلام ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، عجم استاندار، امیرطاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندهان انتظامی شهرستانهای استان، مدیران دستگاههای اجرایی، استادان و دانشجویان، روسای سازمانهای صنعتی و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و روسای دانشگاههای استان قزوین هم حضور دارند.