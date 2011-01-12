18 پایگاه خبری شناسنامه دار در مازندران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در سومین جلسه هم اندیشی پایگاههای خبری فعال در مازندران افزود: جامعه ای موفق است که به صاحب نظران و نخبگان توجه ویژه کند.

وی افزود: این توجه در جامعه ای که در مقابل حمله و فشار دنیای شرق و استکبار قرار گرفته، اهمیت بیشتری دارد.

ابراهیمی با بیان اینکه نظام باید بر نخبگان و اندیشمندان سرمایه گذاری انجام دهد تصریح کرد: رسانه ها بلندگوی نخبگان هستند.

وی با اشاره به اینکه سایت ها و پایگاه های خبری تحلیلی مجازی بسیاری در مازندران فعالیت می کنند یادآور شد: از میان انبود سایت های فعال در استان فقط 18 سایت از اداره کل ارشاد مازندران دارای مجوز رسمی فعالیت هستند.

ابراهیمی با اشاره به فعالیت 520 خبرنگار در حوزه رسانه های مکتوب و مجازی مازندران خاطرنشان کرد: این افراد به صورت سالمانه و صالحانه با کمترین امکانات و تسهیلات مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: رسیدگی به جایگاه رسانه و فعالان رسانه می تواند باعث مطلوب تر شدن فرهنگ اطلاع رسانی شود.

وی با اشاره به اینکه نقش رسانه ها را نمی توان نادیده گرفت تصریح کرد: هرچه نقش آفرینی رسانه ها بیشتر باشد می توان اعتمادسازی بیشتری انجام داد و با این نگاه به جامعه ، رمق و جان ویژه بخشید.

ابراهیمی با بیان اینکه خود را در مقابل هر تفکر تحول آفرین مسئول می دانیم اظهار داشت : انتظار اصحاب رسانه از این اداره کل باید در اندازه توان و دارایی های ما باشد.