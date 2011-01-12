تحول برنامه های فضای سبز کرج با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلی آقازاده بعد از ظهر چهارشنبه در شانزدهمین نشست تخصصی مدیران عامل فضای سبز کلانشهرهای کشور در باشگاه میلاد کرج افزود:‌ طرح جامع فضای سبز کلانشهر کرج با افق 50 ساله در دستور کار قرار گرفت و لازم است تلاشها در این راستا تداوم مطلوبی داشته باشد.

وی ادامه داد:‌ در تدوین این برنامه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با شهرداری کرج همکاری می کند و به همین دلیل از تلاشها و همکاری های این مرکز آموزشی سپاسگزاریم.

این مسئول عنوان کرد:‌ پیش بینی می شود که با اجرای این برنامه، فضای سبز کلانشهر کرج با تحول اساسی همراه شود و نتایج مطلوبی را در این بخش شاهد باشیم.

شهرداری کرج در سال آینده برنامه های مختلف عمرانی را دنبال می کند

وی اضافه کرد:‌ همچنین در سال آینده برغم مشکلات مالی، شهرداری برنامه های مختلف عمرانی را در بخشهای مختلف از جمله در بخش توسعه فضاهای سبز با جدیت درکرج دنبال می کند.

شهردار کرج افزود: مدیران شهری به ویژه در بخش خمات شهری وظیفه بسیار جدی بر عهده دارند و باید از همه امکانات مورد نیاز در این راستا استفاده مطلوب و بهینه به عمل آورند.

وی یادآور شد:‌ مدیریت شهری یک امر بسیار حساس و تعیین کننده است که باید برای اتقای کیفی آن از بهترین راهکارها استفاده شود.

برغم بار مالی ناشی از هدفمندی یارانه ها با دولت همکاری می کنیم

آقازاده به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: شهرداری کرج برغم افزایش بار مالی ناشی از اجرای این قانون، در اجرای این قانون همکاری گسترده ای با دولت خواهد داشت.

وی افزود:‌ تعداد قابل توجهی وظیفه به عهده شهرداری ها گذاشته شده که بخشی از آنها به فضای سبز مربوط است و پروژه ها در این بخش باید با بالاترین کیفیت ممکن اجرا شود.

نشست مدیران عامل فضای سبز کلانشهرهای کشور از امروز آغاز شده و به مدت دو روز ادامه دارد ضمن اینکه این نشست با هدف بررسی برنامه های مشترک برای توسعه فضاهای سبز برگزار شده است.