مجموعه بهداشت و درمان خوزستان به هفت میلیون نفر خدمات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، سیدجعفر حجازی چهارشنبه در مراسم آغاز به کار یازدهمین کنگره بین ‌المللی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه که در مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) اهواز برگزار شد، عنوان کرد: استفاده جمعیت قابل توجه ای در استان از خدمات بهداشت و درمان باعث شده تا ظرفیتهای استان در بخشهایی مانند گسترش مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی و افزایش ظرفیت دانشگاه‌ های استان ارتقا پیدا کنند.

وی با بیان اینکه به زودی شهرک سلامت در منطقه آزاد اروند حد فاصل شهرهای آبادان و خرمشهر ایجاد خواهد شد، افزود: در این شهرک می ‌تواند علاوه بر ارائه خدمات مختلف پزشکی و درمانی به خوزستان و شش استان همجوار، به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز خدمات رسانی کرد.



استاندار خوزستان تاکید کرد: پروژه شهرک سلامت خوزستان اکنون مراحل نهایی مذاکرات را سپری می‌ کند و به زودی با سرمایه گذاری بخش خصوصی، عملیات اجرایی آن آغاز می شود.



حجازی با بیان اینکه هشت سال جنگ تحمیلی موجب وارد آمدن آسیبهای بسیار در بخشهای مختلف از جمله پزشکی به خوزستان شد، تصریح کرد: با این حال در سالهای گذشته تلاشهای بسیاری برای جبران آسیبها صورت گرفته و اکنون خوزستان در زمینه علوم پزشکی از دستاوردهایی قابل توجه ای برخوردار است.



در ادامه این مراسم رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه کشور با اشاره به اینکه بیهوشی متفاوت از سایر رشته ‌های پزشکی است، اظهارداشت: مسئله مهم در بیهوشی بیماریهای افراد نیست بلکه زندگی و مرگ بحث مهم در بیهوشی است.



محمدمهدی قیامت اذعان داشت: در این رشته باید از عوارض ناخواسته ‌ای که ممکن است برای پرسنل بیمارستان به وجود بیاید جلوگیری کنیم که از جمله آنها به کاهش آلودگیها در اتاق عمل بر اثر استفاده از داروهای بیهوشی می‌ توان اشاره کرد چراکه استفاده از برخی از داروها در اتاق عمل ممکن است احتمال سقط جنین در زنان و ناباروری در مردان را افزایش دهد.