شورای غیر تیاتری سیاستگذاری/ ماجراهای هنریک ایبسن

به گزارش خبرنگار تئاتر، جانم برایتان بگوید که بنا به الطافی که به تیاتر و تیاتری جماعت شد سرانجام قفل آرامش شکسته شد و از آنجا که تیاتری جماعت سالهاست که با سرخوشی و آرامش امرار معاش می‌کند نیازمند یک تکان حسابی بودند! باور کنید حق است که با تیاتر اینگونه رفتار شود. به حتم می‌پرسید چرا؟ آخر عزیزان چرا ندارد. وقتی می‌گوییم حق است قبول کنید حق است. شما مگر تا به حال تیاتر ندیده‌اید؟ اگر ندیده‌اید که سعادت در زندگی‌تان جاری است و اگر دیده‌اید که امید است هر چه زودتر دست از بیشتر دیدن آن بردارید.



گویا خبر ندارید که تیاتر ایران جای افراد بی‌سوادی است که از ایران زمین نیستند! هر چه بی‌سواد فرنگی است که در دیار خود هم به بی‌سوادی شهره عام و خاص است به تیاتر ایران کوچ کرده و جالب این جاست که در تیاتر ما کمتر کسی از این مهم مطلع است. آخر تیاتری که رژیستورش فرق بین بی‌سواد و با سواد را نمی‌داند دیدن دارد؟



شما هم که مدام سؤال می‌کنید! اگر کمی تورق کنید در نوشتجات تیاتری‌های فرنگی به این امر پی می‌برید. گویا باید آستین بالا بزنم و پرده بر دارم از بی‌سوادهای فرنگی جماعت که تیاتری جماعت ایرانی را ملعبه دست خود کرده‌اند!



ساموئل بکت! ویلیام شکسپیر! یوجین اونیل! اوژن یونسکو! آنتوان چخوف! تنسی ویلیامز! هنریک ایبسن! فریدریش دورنمات! برتولد برشت! و ....



نمی‌دانید که این نابخردان چگونه افراد تهی مغزی هستند و از این جماعت مذکور تهی مغزتر آن قلم‌هایی هستند که بازیچه دست اینان شده و مجرایی می‌شوند برای انتقال نوسان‌های جاری در فضایی تهی که در کاسه کله‌شان جا خوش کرده!



آخر یکی نیست به جماعت تیاتری ایران بگوید که آخر اینها چه چیز می‌دانند که شما تا این حد به این حقیر مردان تیاتر توجه می‌کنید.



باید دست این بکت‌ها، ایبسن‌ها و چخوف‌ها چندین "های" دیگر را از تیاتر ایران کوتاه کنیم. عزیزان اگر چیزی می‌گویم خوب به حتم چیزی می‌دانم. اگر به حرف من گوش دادید که دادید وگرنه شکایت خود به نزد مقامات می‌برم تا آن بزرگان دست این اجنبی جماعت را از تیاتر ما کوتاه کند.



درست است که من سواد تیاتر ندارم و بکت و شکسپیر و اونیل و ایبسن و برشت را تنها به نام می‌شناسم اما ظاهربین نیستم و یقین دارم که این جماعت جز فساد چیز دیگری برای عرضه ندارند. از ما گفتن بود. کسانی که در دنیای شرق و غرب به این مهم پی نبرده‌اند و این جماعت را متفکران زمان خود می‌دانند در راه کجی افتاده‌اند که سرانجامش ناکجاآباد است.



نمی‌دانم چه کسی گفته که اصلا این جماعت مکتوبات تیاتری می‌نویسند یا به قولی نمایشنامه نویس‌اند. همین ایبسن را برایتان مثال می‌آورم. ایبسن از بچه‌گی آنقدر گشنه و تشنه بود که تهی بودن شکم به مغز نیز سرایت کرد و عاقبتش این شد که صدایش می‌کنند "هنریک ایبسن"!



همین مرد بی‌سواد، ایبسن را می‌گویم! در هفته ماضی جوانی غافل از جماعت تیاتر ایران ،همین وحید رهبانی را ، اغفال کرد و چنان شستشوی مغزی‌اش داد که هدا گابلر نامی را در تیاتر ایران به صحنه آورد و گناهی را مرتکب شد که نابخشودنی است!



خب وقتی مردی این چنین باعث اغفال تیاتری‌های ما می‌شود آیا جایی در بین جماعت تیاتری دارد؟ آفرین که قبول کردید جایی ندارد!



شورای غیر تیاتری سیاستگذاری



جدا از اغفال جماعت تیاتری ایران توسط تیاتری‌های مغرب زمین، هفته ماضی بستر رخدادی دیگر هم بود که باعث تعجب نشد بلکه اگر آدمی توانایی شاخ درآوردن را از وقوع حادثه‌ای غیر ممکن داشت، این اتفاق برای جماعت تیاتری هم رخ می‌داد. این رخداد از آن‌جا شکل گرفت که دبیر تیاتر فجر تصمیم گرفت شورایی را تشکیل دهد با نام "شورای سیاست گذاری جشنواره تیاتر فجر".



این دو عزیز در این راه از هیچ اقدامی دریغ نکردند و آنقدر مشتاق شکل‌گیری این شورا بودند و بر سر این موضوع گل می‌گفتند و گل می‌شنیدند که متوجه نشدند راهی که می‌روند به جماعت تیاتری ختم نمی‌شود بلکه مسیری است که انتهایش جماعتی غیر تیاتری است.



مخلص کلام اینکه این شورا تشکیل شد اما به جای شورای سیاست گذاری تیاتر فجر به شورای سیاست گذاری غیر تیاتری شبیه است. جالب اینکه حاضرین در شورا با نام تیاتر دورادور آشنایند و دبیر تیاتر فجر و مشاورش در تلاشند تا این دوری حذف شود و از این پس شاهد پیش خرید بلیت تیاترها از طرف این غیر تیاتری‌ها باشیم. گمان نکنم آرزو همچون جوانان برای مدیران جوان تیاتری هم عیب باشد!