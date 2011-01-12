پالایش و پخش قهرمان کشتی المپیاد ورزشی وزارت نفت شد

به گزارش خبرنگار مهر در محمود آباد، پنجمین روز از هفتمین المپیاد ورزشی سراسری کارکنان وزارت نفت پیش از ظهر چهارشنبه با شناخت قهرمانان پنج رشته ورزشی در مجتمع صنعت نفت در شهرستان محمود آباد پیگیری شد.

هفتمین المپیاد ورزشی سراسری کارکنان مرد وزارت نفت با حضور بیش از 700 ورزشکار برتر از روز 17 دیماه در 10 رشته به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در مجتمع صنعت شهرستان محمود آباد آغاز و امشب با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان می دهد.

در مسابقات روز سه شنبه ، رقابت‌های رشته دوومیدانی به دلیل بارندگی شدید از استادیوم شهید متقی ساری به سالن سرپوشیده شهر بابل انتقال یافت.

ورزشکاران این رشته در شش ماده و در چهار رده سنی به رقابت پرداختند که در نهایت تیم پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران باکسب 9 مدال طلا، پنج نقره و هشت برنز به عنوان قهرمانی رسید، تیم نفت تهران با پنج طلا، پنج نقره و پنج برنز دوم و پتروشیمی با چهار طلا، 9 نقره و دو برنز سوم شد.

در رشته کشتی رقابت‌های چهار وزن باقیمانده فرنگی و آزاد در سالن ورزشی مجتمع صنعت نفت محمود آباد برگزار شد که در مجموع در هر دو بخش تیم کشتی پالایش و پخش به عنوان قهرمانی دست یافت.

در بخش کشتی آزاد تیم های پتروشیمی و نفت الف دوم و سوم شدند. در کشتی فرنگی هم در مجموع تیم پتروشیمی و پالایش و پخش ب در رده دوم و سوم ایستادند.

در چهار وزن باقیمانده و در کشتی آزاد در وزن 60 کیلوگرم حبیب ولایتی از تیم گاز، در 74 کیلوگرم محمدرضایی از نفت ب، در 96 کیلوگرم مهدی منصوری از پتروشیمی و در 120 کیلوگرم امین احمدی از پتروشیمی عناوین نخست را بدست آوردند.

در کشتی فرنگی و در وزن 60 کیلوگرم علی پناهی از پتروشیمی، در 74 کیلوگرم پرویز زیدوند از نفت الف، در 96 کیلوگرم حسن ابوذری از گاز و در 120 کیلوگرم محمد مرزبان از پالایش و پخش الف مدالهای طلا را از آن خود کردند.

در رشته تنیس خاکی هم مسابقات به دلیل بارندگی به سالن ورزشی دانشگاه شمال آمل منتقل شد و در این رشته در بخش تیمی پالایش و پخش، نفت ب و پتروشیمی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش انفرادی رشته تنیس، بهرام دورانیان از تیم پالایش و پخش، سیدکامیار کیمیایی از تیم نفت ب مدال طلا و نقره گرفتند. جلیل فدایی و محمد دهقانی از تیم پتروشیمی مشترکا سوم شدند.

در رشته تنیس روی میز تیم میزبان به مقام قهرمانی دست یافت و تیم نفت الف و نفت ب نیز دوم و سوم شدند. در بخش انفرادی این رشته سید منصور علوی و قربانعلی زلفی هر دو از تیم پتروشیمی اول و دوم شدند. مهرداد باباوند و ابولفضل ستاری از تیم نفت الف و ب مشترکا مدال برنز گرفتند.

رقابت های هفتمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت نفت امشب با معرفی قهرمانان رشته های مختلف به پایان می رسد.

مراسم اختتامیه این المپیاد امشب با حضور معاونین و مدیران ارشد وزارت نفت، مسئولین ورزشی و اداری تیم های شرکت کننده در سالن اجتماعات مجتمع نفت محمودآباد برگزار خواهد شد.