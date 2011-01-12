درخواست سنگال برای دخالت نظامی/9 کشته در درگیریهای ابیجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، دولت سنگال بار دیگر خواستار مداخله نظامی در ساحل عاج برای پایان دادن به تنشهای پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد.

"عبدالایه واده" با اعلام این مطلب تاکید کرد : برکنار کردن "لوران گباگبو" از ریاست جمهوری ساحل عاج تنها با استفاده از اهرم نظامی میسر است.

سنگال از اعضای صاحب نفوذ جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا است. این کشور پیشتر در ماه دسامبر نیز گزینه نظامی را تنها راه به قدرت رساندن "الحسن واتارا" رئیس جمهوری قانونی ساحل عاج دانسته بود.

این در حالی است که تلاشهای نمایندگان جامعه اقتصادی غرب آسیا (ecowas) برای متقاعد کردن رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج برای کناره گیری از قدرت، تا کنون بی نتیجه بوده است.

گزارشها همچنین حاکی است که شهرهای مختلف ساحل عاج روز گذشته شاهد درگیریهای پراکنده بین هواداران دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودند. در درگیریهایی که دیروز در ابیجان دومین شهر مهم ساحل عاج رخ داد، دست کم 4 غیرنظامی کشته شدند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که امروز چهارشنبه در تیراندازیهای صورت گرفته در ابیجان 5 نیروی پلیس کشته شده اند. بر این اساس این نیروها در حمله مسلحانه افراد ناشناس هدف گلوله قرار گرفته اند.

شاهدان عینی نیز از درگیریهای مسلحانه در طول شب گذشته در این منطقه خبر داده اند. گفتنی است با شدت گرفتن درگیریها در مناطق مختلف ساحل عاج شمار زیادی از مردم این مناطق به کشورهای همسایه گریخته اند.