مازندران رتبه چهارم کشور در اعزام زائران به حج شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله ساداتی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگزاران حج مازندران در استانداری افزود: درسال جاری چهار هزار و ۴۰۰ زائردرقالب 29 کاروان به سفرحج تمتع مشرف شدند که استان رتبه چهارم کشور را از این حیث کسب کرد.

وی افزود: افراد ثبت نام شده حج عمره مفرده از ۲۲بهمن ماه سال جاری به خانه خدا مشرف می شوند.

مدیرکل حج و زیارت استان گفت: سالانه حدود پج هزار زائر به سفر حج مشرف می شوند.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز گفت: مهم ترین موضوع حال حاظر تحقق اهداف معنوی حج است.

وی تصریح کرد: نفس حج آثار برکات معنوی دارد واگر محدویت های عربستان از نظر پذیرش وجود نداشت کشور ما بیشترین متقاضی حج رادر بین کشورهای اسلامی دارد.

طاهایی با بیان اینکه در آموزهای دینی بر انجام سفر تاکید شد افزود: باید آثار فرهنگی سفر حج برجسته تر شود.

وی، خواستار برگزاری مسابقه فرهنگی حج در استان شد وافزود: از کتاب های علمای برجسته برای منابع آزمون استفاده شود تا آثار فرهنگی حج بیشتر بررسی شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه حج مرکز دیدار امت های اسلامی است افزود: از ظرفیت های حج ابراهمیمی باید استفاده مناسب انجام شود.

وی ادامه داد: اگر مسلمان جهان از ظرفیت حج ابراهیمی به خوبی استفاده کنیم استکبار زمان جای در جهان نخواهند داشت.

وی بیان داشت: اگر حج را بتوانیم به راستی ابراهیمی کنیم، استکبار جهانی به شدت از وحدت مسلمانان دراین مراسم آسیب خواهد دید.

طاهایی تصریح کرد: نکته حقیقی حج اشاعه فرهنگ ناب محمدی است که لازم در دستور کار متولیان حج قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مسئولان و دست اندرکاران استانی باید تلاش کنند تا حج با اهداف متعالی برگزار شود.

طاهایی با اشاره به پیام هرساله رهبر معظم انقلاب در ایام حج بیان داشت: ایران تنها کشوری است که رهبر آن پیام ابراهیمی حج دارد واین پیام تاثیر فرهنگی زیادی بر اراده ملت های مسلمان جهان دارد.

در پایان این مراسم از متولیان امورحج تمتع سال جاری دراستان تجلیل شد.