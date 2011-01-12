هیئتهای مذهبی در شکل دهی فرهنگ دینی جامعه موثر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک روسای شورای هیئتهای مذهبی شهرستانهای استان، اظهار داشت: نقش هیئتهای مذهبی باید بیش از پیش در جامعه پررنگ شود .

وی اضافه کرد: هیئتهای مذهبی در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی نقشی کلیدی داشته ‌اند و با حضور فعال آنها آموزه ‌های دینی تقویت شده و این مراکز اکنون باید تغذیه فکری، دینی و مذهبی جوانان را عهده‌ دار شوند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهروجود شورای هیئتهای مذهبی را عامل وحدت بیان کرد و گفت: این هیئتهای مذهبی هستند که راه امام حسین(ع) و دین را پیمودند و به امروز رسانده ‌اند .

نعمت اللهی بر فعالیت هیئتهای مذهبی در طول سال تأکید کرد و گفت: هیئتهای مذهبی نباید تنها در ماه محرم فعال باشند بلکه باید در طول سال نیز برنامه ‌های مختلفی را اجرا کنند .

رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر نیز با اشاره به در پیش بودن سفر سوم هیئت دولت به استان بوشهر، اظهار داشت: سومین سفر هیئت دولت به استانها با رویکرد و رهیافت فرهنگی صورت می گیرد و این قابلیت باید در راستای حمایت نرم افزاری از هیئات مذهبی بکار گرفته شود.

نوشاد نوشادی در خصوص سومین جلسه فصلی شورای هیئتهای مذهبی استانها که در اسفند سال جاری در بوشهر برگزار می شود، تاکید کرد: با برنامه ریزی مناسب و دقیق می توان این نشست را به بهترین شکل در استان برگزار کرد.