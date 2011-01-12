ارسال 150 مقاله علمی به همایش امنیت و صنعت استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در حاشیه برگزاری همایش امنیت و صنعت که در دانشگاه بین المللی امام خمینی جریان دارد محمد مهدی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در خصوص اهداف برگزاری این همایش گفت: شناسایی تهدیدات شاغلان بخش صنعت، ارائه راهکار برای بهبود سطح کیفی محیط زندگی و کار، بسترسازی مناسب از طریق ایجاد امنیت در محیط های صنعتی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذار از مهمترین اهداف برپایی این همایش تخصصی است.

مظفری خاطرنشان کرد: ایجاد هم گرایی بین نیروی انتظامی بعنوان متولی امنیت عمومی و انتظامی با مسئولان صنایع برای حل مشکلات و معضلات موجود و جمع بندی راهکارهای عملی برای شناسایی تهدیدها و فرصتها از دیگر مسائلی است که در سخنرانیها و ارائه مقالات مورد ارزیابی کارشناسی قرار می گیرد.

وی افزود: با فراخوان عمومی بیش از 150 مقاله به دبیرخانه همایش رسید که از میان آنها 12 مقاله برتر برای ارائه در این همایش انتخاب شده است.

مظفری چاپ کتاب با نام امنیت و صنعت، تشکیل کارگاه آینده پژوهی، برپایی کارگاه های تخصصی و سخنرانی کارشناسان و استادان برجسته کشور در بخش صنعت را از برنامه های جنبی همایش عنوان کرد.

وی استقبال شرکت کنندگان از این همایش را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: توجه مسئولان و مدیران به موضوع امنیت و رشد صنعت برای افزایش اشتغال رویکرد مثبتی در استان است که می تواند روند پیشرفت این استان صنعتی را تسریع کند.

مظفری در خصوص محورهای مورد توجه همایش هم اظهار داشت: مهمترین محورهای مورد بررسی در این همایش شامل امنیت اجتماعی و توسعه کمی و کیفی بخش صنعت، امنیت و گردشگری و نقش آن در صنایع تولیدی، تاثیر برون سپاری بر امنیت اقتصادی و اجتماعی، تاثیر قانون کار و تجارت در امنیت اجتماعی کارگران و کارفرمایان است.

این استاد د انشگاه بین المللی امام خمینی(ره) همچنین یادآورشد: در این همایش نقش تشکل های غیر دولتی و گروههای غیر رسمی در تولید امنیت، مسائل شبکه حمل و نقل، دانشگاه و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ارتباط با امنیت، فرهنگ سازی، نقش مدیریت و شبکه بانکی و نیز قاچاق کالا در امنیت نیز بررسی می شود و در محور سخنرانی و مقالات قرار دارد.