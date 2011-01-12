"رشد جوانه" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه آموزشی، تحلیلی و پژوهشی "رشد جوانه" از سوی دفتر انتشارات کمک آموزشی با هدف اطلاع‌رسانی، اشاعه یافته‌های علمی و ایده‌های نو و تبادل‌نظر و تجربه بین صاحب‌نظران در زمینه مباحث مربوط به فرایند تولید کتابهای آموزشی مناسب به چاپ می‌رسد.

جامعه‌پذیری کتابخوانی و مرجعیت معلم، ویژگیهای کتابهای آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، کودکان پیش دبستانی و گونه‌های کتاب آموزشی، تبدیل دانش‌آموزان به ماشین حافظه‌دار و تازه‌ترین فهرست کتابهای مناسب در کتابنامه‌های جدید رشد عناوین برخی از مطالب این فصلنامه هستند.

ویژه‌نامه هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد بخشی از شماره اخیر این فصلنامه را با چند مطلب به خود اختصاص داده است؛ گفتگو با منیر زارع زاده مسئول گروه کتابهای حوزه آموزشی حرفه و فن، حسین الوندی مسئول گروه کتابهای علوم تجربی و احمد احمدی مسئول گروه کتابهای مرجع در جشنواره رشد از جمله مطالب این بخش هستند.

فصلنامه "رشد جوان" با شمارگان 3500 نسخه در 144 صفحه منتشر شده است.

