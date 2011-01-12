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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

برای بار در خاورمیانه؛

اجرای طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی با عنوان" شبنم" در آذربایجان غربی

اجرای طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی با عنوان" شبنم" در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مجری طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی آذربایجان غربی از اجرای طرح با عنوان طرح"شبنم" در استان برای اولین بار در خاورمیانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، افشین نوبخت بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی آذربایجان غربی، افزود: این طرح مبتنی بر فن آوری نوین بارکد دو بعدی سیستم یکپارچه اطلاعاتی بوده که سبب سهولت در به ‌کارگیری مردم و ارائه مشوق‌‌های لازم در این زمینه می‌شود.

وی کاهش احتمال خرید کالای تقلبی، اطمینان نسبت به برخوردهای کالا از کیفیت اعلام شده، حمایت از تولید داخلی و وارد کنندگان قانونی، جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی، شناسایی فروشندگان و عوامل توزیع کالای قاچاق و ایجاد امکان نظارت بیشتر و مدیریت کامل‌تر بر عرصه و تقاضای کالا از اهداف اجرای این طرح بشمرد.

مجری طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی آذربایجان غربی با اشاره به نگرانی صاحبان تولید از نحوه و چگونگی برخورد با متخلفان در اجرای این طرح، اظهار داشت: هم اکنون الزامی برای ثبت ‌نام تولید کنندگان در این سامانه نبوده و در این راستا سیاست تشویقی توسط بخش خصوصی اعمال می شود.

کد مطلب 1230963

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