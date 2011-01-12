اجرای طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی با عنوان" شبنم" در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، افشین نوبخت بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی آذربایجان غربی، افزود: این طرح مبتنی بر فن آوری نوین بارکد دو بعدی سیستم یکپارچه اطلاعاتی بوده که سبب سهولت در به ‌کارگیری مردم و ارائه مشوق‌‌های لازم در این زمینه می‌شود.

وی کاهش احتمال خرید کالای تقلبی، اطمینان نسبت به برخوردهای کالا از کیفیت اعلام شده، حمایت از تولید داخلی و وارد کنندگان قانونی، جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی، شناسایی فروشندگان و عوامل توزیع کالای قاچاق و ایجاد امکان نظارت بیشتر و مدیریت کامل‌تر بر عرصه و تقاضای کالا از اهداف اجرای این طرح بشمرد.

مجری طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی آذربایجان غربی با اشاره به نگرانی صاحبان تولید از نحوه و چگونگی برخورد با متخلفان در اجرای این طرح، اظهار داشت: هم اکنون الزامی برای ثبت ‌نام تولید کنندگان در این سامانه نبوده و در این راستا سیاست تشویقی توسط بخش خصوصی اعمال می شود.