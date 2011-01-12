سی و سومین دوره مسابقات قرآنی گیلان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم استان گیلان با شرکت 495 نفر از برترین قاریان و حافظان قرآن کریم استان در دو بخش خواهران و برادران و در دو مقطع سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال در رشته حفظ، قرائت و ترتیل با قضاوت داوران بین المللی در رشت برگزار شد.

نفرات اول این دوره ازمسابقات در بخش خواهران زیر 16 سال در حفظ پنج جزء فاطمه کهن پور از رشت، حفظ 10 جزو زکیه صابر از رشت، حفظ 20 جزء مائده محبی فر از رشت، ترتیل زهرا بخشی پور از رشت و قرائت عاطفه ناصح از صومعه سرا حائز مقام اول شدند.

در بخش خواهران بالای 16 سال نیز در حفظ 10 جزء زینب رسولی از بندرانزلی، حفظ 20 جزء کبری حمیدی از رشت، حفظ کل سیده زینب تقوی پور از رشت، ترتیل طیبه خورشیدی از بندرانزلی و قرائت صغری خورشیدی از بندرانزلی به مقام نخست دست یافتند.

دربخش برادران زیر 16 سال نیز در رشته حفظ پنج جزء امیدرضا رحیمی از رشت، حفظ 20 جزء علیرضا وکیل صادقی از لاهیجان، حفظ کل حسین رمضان ثنا از رشت، ترتیل حسین عزیزی از لاهیجان و قرائت مهدی عبرتی از رشت مقام اول را کسب کردند.

در بخش برادران بالای 16 سال در رشته حفظ 10 جزء سید مهدی اتقیاء از بندرانزلی، حفظ 20 جزء محمد رسولی از بندر انزلی، حفظ کل حسن رجبی از رشت، ترتیل محمد خدابخشی پور از بندرانزلی و قرائت حسین رفیعی از لاهیجان به مقام نخست رسیدند.

نفرات برگزیده به سی و سومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم که بهمن ماه سال جاری برگزار می شود، اعزام خواهند شد.