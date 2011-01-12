یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به بارش اخیر برف در استان گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی که از دیشب در قم آغاز شده است شاهد بارش نسبتا خوبی در نقاط مختلف استان بوده‌ایم و بر اساس نقشه‌های پیش یابی فعالیت این سامانه که از شب گذشته آغاز شده تا امشب نیز ادامه خواهد داشت.



وی با بیان اینکه بر اساس نقشه‌های پیش بینی، فعالیت این سامانه تا امشب نیز ادامه خواهد یافت، در خصوص پیش بینی وضع هوا در ۲۴ ساعت آینده گفت: از اواخر وقت امشب به تدریج از میزان بارش و ابرناکی هوا کاسته شده و دمای هوا کاهش خواهد یافت و انتظار می‌رود فردا صبح شاهد یخبندان و مه صبحگاهی باشیم به علاوه برای فردا دید بیش از ۱۰ کیلومتر پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هوا‌شناسی استان قم در ادامه تاکید کرد: با توجه به شرایط یخبندان و مه فردا اختلال در تردد در سطح جاده‌های شهر و استان قم دور انتظار نیست لذا توصیه می‌شود شهروندان حد امکان از ترددهای غیرضروری در سطح شهر و معابر خودداری کنند و در صورت تردد نیز لباس گرم به همراه داشته باشند و خودروهای خود را نیز به وسایل ایمنی مجهز کنند.



وی در خصوص میزان بارندگی‌ها در نقاط مختلف استان گفت: در این مدت بیشترین بارش برف را در شهر کهک با ۱۴ سانتی متر، شهرک شکوهیه با ۱۳ سانتی متر و شهر قم با ۱۳ سانتی متر را شاهد بوده‌ایم و کمترین میزان بارش نیز مربوط به شهر سلفچگان با ۴ سانتی متر می‌باشد.



زارع همچنین در خصوص بیشینه و کمینه دما در شبانه روز گذشته و آینده بیان داشت: در طی شبانه روز گذشته کمترین میزان دما با منفی ۴ درجه و بیشترین میزان را با مثبت ۳ درجه سانتیگراد تجربه کرده‌ایم و همچنین در ۲۴ ساعت آینده بیشینه دما به مثبت ۵ درجه سلسیوس وکمینه آن به منفی ۵درجه سلسیوس خواهد رسید.



وی با بیان اینکه قمی‌ها در هفته آینده نیز باید منتظر بارش باشند، اظهار داشت: انشاء الله در هفته آینده یک سیستم بارش زا از سمت غرب وارد کشور خواهد شد که روز شنبه وارد استان قم می‌شود و پیش بینی می‌شود در روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته آینده در استان شاهد بارندگی باشیم.



لازم به ذکر است امروز مدارس ابتدایی شهرهای کهک، جعفریه و خلجستان در کلیه مقاطع تحصیلی در نوبت عصر و مدارس شهر قم فقط در مقطع ابتدایی در نوبت عصر تعطیل بود و برای تصمیم گیری در خصوص تعطیلی مدارس در فردا مورخ بیست و سوم دی ماه نیز ساعت ۱۹ امشب جلسه‌ای با حضور رئیس آموزش و پرورش و مدیر کل هوا‌شناسی استان در ستاد مدریت بحران استانداری تشکیل خواهد شد.