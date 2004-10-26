ارايه طرح پروژه سازمان ملل و المپيك داخلي مهمترين برنامه هاي من در سازمان تربيت بدني بود

* در خصوص مسووليت و جايگاه مشاوراجرايي رييس سازمان در امور بين الملل و فعاليت هاي انجام شده در اين بخش توضيحاتي را ارايه فرماييد.

مسووليتي كه من دراين بخش برعهده داشتم يك مقوله جديدي بود كه بايد خلاء آن را پرمي كردم . علت اين امرهم آن بود كه در بخش اداره كل روابط بين الملل و روابط عمومي سازمان اصولا كارهاي اجرايي انجام مي شد ودرحقيقت كارهايي وجود داشت كه با وجود نياز سازمان در اين بخش تامين نمي شد. بعد ازاينكه با مهندس مهرعليزده به توافق رسيدم قرارشد بعنوان سياستگذاروتعيين كننده استراتژي روابط خارجي سازمان تربيت بدني عمل نمايم وبه لحاظ اينكه اين اهداف نيز شكل عيني بگيرد به عنوان يك وظيفه مشاور اجرايي هم به آن اضافه شد تا كارها در مجموعه سيستم داخلي و هم ارتباطات خارجي اجرا شود. ما اگر بخواهيم كه به ايده آلها توجه كنيم با توجه به جهان امروز و تحولات امروزه با آن خيلي فاصله داريم. يعني ما اعم از گرفتن حق ورزشكار، حق داوران، مربيان، گرفتن كرسيهاي بين المللي، گرفتن امتيازات ويژه، استفاده ازظرفيت كشورهاي صاحب نام و نشان ، آن طوركه بايد وشايد موفق نبوده ايم.

بنا براين بايد از اين منظر به موضوع نگاه كرد و آن نگاه از بيرون به درون سازمان است اما اگر بخواهيد از درون به بيرون سازمان نگاه كنيد بله اين ساخناري كه شما ساخته ايد به عنوان اداره كل روابط عمومي و بين الملل با هم ، كافي است اما تحولات امروز جهان و اعزام ها وارتباطات بيش از حد با جهان خارج اصولا اقتضاء مي كند كه ما به اين مقوله در يك سطح بالاتر بپردازيم. حداقل اگر به عنوان معاونت بين الملل و اشتغال نگاه نمي كنيم به عنوان يك اداره كل مستقل با تعاريف جديد و قوي تر به اين موضوع پرداخته شود تا حقوق حقه همه افراد دست اندركار ورزش كشور در ارتباط با جهان خارج شكل بگيرد. در اين زمينه سعي كرديم اول ارتباطات تنگاتنگي را با آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ برقرارنماييم كه ماحصل آن بسيار خوب بود و نتيجه آن شد كه مهندس مهرعليزاده عضو هيات موسس آژانس جهاني ضد دوپينگ شد و اين براي كشور ما بسيار فرصت مغتنمي است. از سوي ديگرما نبايد به اين بسنده كنيم كه ايشان عضو هيات موسس آژانس شده اند چون هم بايد جاي خالي در آنجا ايجاد شود و هم بتوانيم پست هاي كليدي را از آنها بگيريم چون ما الان سردمدار اين مقوله در غرب آسيا شده ايم و بايستي در اجلاسي كه در اول آذرماه درمونترال كانادا برگزار مي شود و موافقت سازمان هاي مختلف نيز براي حضور در اين اجلاس اخذ شده شركت نماييم. ضمن اينكه تنها حضور كافي نيست و بايستي با يك ظرفيت بالاتردر اين اجلاس شركت كنيم . ضمن اينكه در اجلاس جهاني كه با حضور روساي ورزش كشورهاي جهان روز 13 آذرماه درآتن برگزار مي شود تمهيدايتي را ديده ايم و علاقمنديم كه درآنجا نيز همانند اجلاس دانمارك حضوري موفق را داشته باشيم.

* در خصوص ارتباط با كشورهايي كه در خط قرمز ما قرار مي گيرند چه سياستي بايد انديشيده شود ؟

** بايد استراتژي مشخصي را در اين زمينه اتخاذ نماييم ضمن اينكه نبايد دراين خصوص منفعل باشيم و دلخوش كينم به برخي چيزها كه جنبه شعاري دارد.

* در ارتباط با حضور موفق كاروانهاي ورزشي و مسوولان ورزشي كشوردر ميادين بين المللي چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟

** بنده با توجه به ظرفيتها و امكانات محدودي كه در سازمان در اختيارم بود تنها توانستم در سطح حضوررييس سازمان و معاونين آن برنامه ريزي كرده و ياداشتهاي تفاهمي را بر مبناي علايق و مشتركات دو كشور تنظيم نماييم و برنامه ريزي خوبي را با مدلها و استانداردهاي جهاني براي رييس سازمان و معاونين داشته باشم. براي بقيه بخشهاي سازمان به همان دليلي كه عرض كردم نتوانستم كاري صورت دهم و اينجا جزء افتخارات دوران تصدي خودم در اين مسووليت عرض مي كنم كه ظرف ده ماه توانستيم زمينه سفر آقاي مهرعليزاده و ملاقاتشان را با چهارتن از روساي جمهور كشورهاي اروپايي و آفريقايي فراهم آوريم. وقتي ظرفيت كاري سازمان و نگاه آقاي مهرعليزاده را در اين زمينه ديدم متوجه شدم كه ما مي تواتنيم عهده دار كميسيون همكاري هاي اقتصادي يك كشور باشيم. همانطور كه ساير وزارتخانه ها در اين زمينه فعال هستند. چون هم ظرفيت سياسي اين كاررا داريم وهم ظرفيت فني آن را.

*در بخش فراملي كردن ورزش باستاني چه كارهايي صورت گرفته است ؟

** چون تاكيد مسوولان عاليرتبه نظام را دراين زمينه داشتيم بالاخره توانستيم يك استراتژي را تعريف نماييم كه در شرايط فعلي كه ارتباطات و مناسبات سرعت بالايي دارد طرحي را ارايه نماييم كه بتوانيم اين ورزش را به جمع ورزشهاي المپيكي برسانيم.

* در زمينه معرفي و فعاليت شركت هاي توليدي وسايل ورزشي ايراني در سطح جهان چه اقداماتي صورت گرفته است ؟

** برنامه ريزي هاي خوبي را در اين زمينه انجام دادم و در جلسات و سمينارهايي كه در اين خصوص معاونت اشتغال سازمان ترتيب داده بود شركت داشتم و سخنراني كرده و استراتژي صاحبان صنايع و حرف داخلي را در عرصه هاي بين المللي فراهم كرده ايم كه بايد در سفرهاي مسوولان عاليرتبه ورزش كشور مدنظر قرار گرفته و در اين زمينه شرايط را براي در دست گرفتن بازارهاي جهاني فراهم آورند.

* در زمينه سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در خصوص طرحهاي داخلي چه اقداماتي انجام شده است ؟

** در اين خصوص نيز با افراد و كشورهايي كه صاحب امكانات هستند تعاملاتي را داشته ام و نحوه حضور آنها را براي سرمايه گذاري در ايران فراهم آورده ام كه اين يكي از بخشهاي مهم كار حوزه ما است.

* درزمينه ارتباطاتي كه با سازمان ملل داشته ايد و اقدامات صورت گرفته توضيحاتي ارايه فرماييد.

** بحث مهمي را در شوراي معاونين سازمان در پنج جلسه مطرح و به تصويب رسانده ام كه بر مبناي آن در سال 2005 كه سال ورزش ، صلح و توسعه است برنامه هايي را با حضور تمامي كشورهاي جهان برگزار نماييم. در اين خصوص با دكتر اوگه مشاور ويژه دبيركل سازمان ملل كه دو دوره هم رييس جمهور سوييس بوده اند گفت و گوهايي را داشتيم و قرار شد ما ميزبان اجلاس وزراي ورزش جهان باشيم و سند ورزش جهان و يا اعلاميه تهران را در سال 2005 با حضور وزراء ورزش دنيا امضا كرده تا به عنوان سند ورزش جهان درتاريخ و سازمان ملل باقي بماند. قرار شده در اين پروژه ورزش به عنوان فعاليتي اجتماعي در نظر گرفته شود وهمزمان با اجلاس سران ورزش جهان مسابقه اي را با نام و ياد بم در قسمت خانمها و آقايان با مشاركت يك تيم ازهر قاره جهان برگزار نماييم . در اين اجلاس قرار است يكروز قبل كارشناسان برروي سند كار كارشناسي كرده و روز بعد در اجلاس سران ورزش جهان اين سند نهايي و امضا شود و در نهايت آقاي كوفي عنان نيز با امضاء آن به آن رسميت ببخشند. قرار است در اواخر آبان ماه هياتي از سازمان تربيت بدني راهي سازمان ملل شوند و در اين زمينه با مسوولان اين سازمان بحث و تبادل نظر كرده و درديدار با آقاي كوفي عنان از ايشان دعوت رسمي براي حضور در اجلاس شود. اين يكي از پروژه هاي بزرگ و موفق كشور خواهد بود و اميدوارم دوستان حاضر در سازمان با ديدي بسبار بالا به اين مساله نگاه كرده كه اين ديد چه بسا مي تواند بسيار بيشتر از بحث گفت و گوي تمدنها تاثير گذار باشد. بعد از اجلاس نيز يك دو همگاني ميليوني را طراحي كرده ايم كه در تهران در دو رده خانمها و آقايان برگزار مي شود. پس از اين برنامه با توجه به وجه صلحي كه در امر ورزش وجود دارد مسابقه اي دوستانه را بين دو كشور متخاصم در رشته فوتبال برگزار خواهيم كرد تا با اين كار سمبليك موجبات تخاصم كشورها را كاهش دهيم. در بخش توسعه نيز كه سومين آيتم سال 2005 مي باشد به سمت برگزاري نمايشگاه بين المللي توليدات ورزشي پنج قاره جهان خواهيم رفت. اين نمايشگاه قبل از اينكه مردم به افتتاحيه مسابقات بيايند برگزار مي شود و از آخرين تكنولوژيهاي صنايع ورزشي آگاهي پيدا كنند. در ادامه اين برنامه وقبل از مراسم افتتاحيه پنج شخصيت ورزشكار المپيكي نظير زيدان ، رضا زاده و ..... را خواهيم آورد و دبيرخانه دائمي زلزله و بلاياي طبيعي را ايجاد خواهيم كردكه احكام آنها توسط دبير كل سازمان ملل امضاء خواهد شد تا از اين پس هراتفاقي كه در سراسر جهان افتاد اين پنج نفر بتوانند كمكهاي مردم را براي ياري مصيبت زدگان جمع آوري نمايند.

* براي بازسازي بم آيا همين اقدامات كافي است ؟

**متاسفانه مساله بم اين روزها باوجود تاكيدات مقام معظم رهبري تنها به زبان توجه مي شود. مهمترين كاري كه مي شود در اينجا انجام شود اين است كه تنها با ورزش مي توان نشاط را به جوانان و نوجوانان بم تزريق و از كشيده شدن آنها به سمت اعتياد و مفاسد اجتماعي جلوگيري كرد. در سال 2005مي توانيم با دست دبيركل سازمان ملل كمكهايي را به جوانان بم ارايه كنيم كه من دراين زمينه اسپانسرهايي را هم پيش بيني كرده بودم كه سرمايه گذاري كنند كه در اين زمينه با برخي نمايندگان مجامع بين المللي جلساتي داشتم تا زمينه كمكي حدود يك ميليون دلار از موسسات خيريه سوييسي را فراهم آورم كه اين مبلغ از نظر ما تمام شده است و قراراست نمايندگان سازمان ملل اين مبلغ را در پروژه اي ورزشي در بم هزينه نمايند.

* اين فعاليت ها با چه ميزان نيرو و امكاناتي انجام شده است ؟

** تمام اين فعاليت ها قائم به فرد بوده و هيچكس نبوده تا از نظر فكري و لجستيكي كمك نمايد و من به تنهايي آنها را انجام داده ام.





* به عقيده شما حلقه مفقوده ورزش ما چيست ؟

** بنده حلقه مفقوده بسياري از ناهنجاري ها را در ورزش كشور مي بينم كه بالطبع كميته ملي المپيك را نيز شامل مي شود كه ما هنوز نتوانسته ايم اين حلقه مفقوده را پر نماييم. ببينيد ورزشكاران ما خودرا با سه المپيك تطبيق داده اند. المپيك آسيايي ، المپيك غرب آسيا و المپيك جهاني . با اين سه المپيك سال چهارمي باقي مي ماند كه براي پر كردن آن من طرحي را دو سال قبل به مهندس مهرعليزاده ارايه كردم مبني بر اينكه يك المپيك داخلي را به المپيكهاي مورداشاره اضافه نمايد. با اينكار هم ورزشكاران رابه استاندارهاي جهاني نزديك مي سازيم و هم مي توان با ساخت و سازهايي اصولي با مشاركت مردم و دولت حداقل نياز 50 ساله استانها را در اين زمينه تامين نمود. با وجودي كه من اين طرح را به مهندس مهرعليزاده ارايه و ايشان نيز به مبادي ذيريط ارايه كرده اند اما تا امروز عقيم مانده است اما در صورت نياز حاضرم در فرصتي ديگر دراين زمينه توضيحات كاملي را ارايه نمايم.

* با وجود اين برنامه هايي كه فرموديد چه چيز موجب شد تا از سمت خود كناره گيري كنيد؟ و آيا از جانب شخص و يا گروهي تحت فشار بوديد؟

** در اين زمينه كمال آرامش و طمانينه و بدون هرگونه فشاري وجود داشت و با وجود شرايطي كه داشتم و تجربياتي را كه در اين نظام كسب كرده ام مي خواهم اين تجربيات را در يك شكل وسيع تر عرضه كنم . بنابراين در اين خصوص صحبتهايي را با مهندس مهرعليزاده داشتم كه در مجموع به اين جمع بندي رسيديم كه ادامه كار در سازمان تربيت بدني ميسر نيست و بيشتر مي خواهم به كار اصلي خودم به عنوان ديپلمات ارشد وزارت خارجه بپردازم و مهندس مهرعليزاده هم اصرار داشتند كه در صورت حضور من در تهران از مشاوره ام دربخش اجرايي امور بين الملل استفاده نمايند كه اين مساله براي من مقدور نبود.

* آيا نزديكي انتخابات كميته ملي المپيك و عدم حمايت سازمان از شما براي حضور دراين عرصه دليل ديگري براي استعفاء شما نبود؟

** همانطوركه گفتم شخصا دراين زمينه تصميم گرفتم وشرايط براي ادامه كار درسازمان ميسرنبود بنابراين باوجود اصرار دوستان درسازمان ترجيح دادم بقيه اوقات خود را درسنگرسياست سپري كرده ومهرپاياني بر خدمت 27 ساله خود درورزش بزنيم.

* براي شما كه 27 سال در ورزش بوده ايد سخت نيست از آن جدا شويد ؟

** من از خانواده ورزش هستم ، خودم از قهرمانان بوده ام وخانواده من با ورزش عجين بوده اند و فرزندانم قهرمان آسيا هستند. اينكه مي گويم مهر پاياني بر فعاليت ورزشي من زده خواهد شد منظور اين نيست كه از ورزش به طور كامل مي روم بلكه مي خواهم چند سالي را كه از خدمت من در وزارت خارجه باقي مانده با متمركز كردن كارها به سرانجامي برسانم.

*در پايان اگر حرفي باقي مانده بفرماييد.

** باتوجه به تعصبي كه به پروژه سازمان ملل و المپيك داخلي دارم از دوستان عزيزم درسازمان و كميته ملي الميپك مي خواهم اين دو طرح را تحقق عيني ببخشند. ضمن اينكه بنده در هر مسوليتي باشم خاطرات خوش دوستان سازمان تربيت بدني را فراموش نخواهم كرد.

