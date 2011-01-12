460 طرح برای دریافت تسهیلات بخش صنعت فارس تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غفار صفری گفت: از محل تسهیلات طرح آمایش صنعتی و معدنی استان فارس تاکنون 88 طرح در قالب طرح ایجادی به مبلغ 26 هزار و 694 میلیارد ریال به تصویب رسیده که از این تعداد 56 طرح برای دریافت تسهیلات به مبلغ 17 هزار و 503 میلیارد ریال به بانک صنعت و معدن استان یا کشور معرفی شده اند.

وی در بخش تخصیص تسهیلات تکمیلی و راه اندازی طرحهای نیمه تمام نیز افزود: تاکنون 136 طرح به مبلغ دو هزار و 854 میلیارد ریال به تصویب رسیده‌ که از این تعداد 120 طرح برای دریافت تسهیلات به مبلغ دو هزار و153 میلیارد ریال به بانک معرفی شده است.

سرپرست سازمان صنایع ومعادن استان فارس اظهار داشت: 238 واحد صنعتی فعال هم برای اخذ دو هزار و 507 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به تصویب رسیده که از این تعداد 226 طرح جهت دریافت تسهیلات دو هزار و652 میلیارد ریالی به بانک صنعت و معدن معرفی شده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اعطای تسهیلات از محل بنگاههای زود بازده استان فارس اشاره کرد و افزود: از سال 84 تاکنون دو هزار186 طرح با مبلغ20 هزار و486 میلیارد ریال و اشتغالزایی بیش از 39 هزار و 100 نفر به بانکهای عامل استان معرفی شده اند.

صفری تصریح کرد: از این تعداد تاکنون هزار و323 واحد به مبلغ شش هزار و816 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند و 348 واحد نیز با اشتغالزایی بیش از شش هزار و 590 نفر به مرحله تولید و بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: 291 واحد صنعتی فعال نیز در این مدت توانسته اند از محل تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ هزار و776 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنند.

صفری خاطرنشان کرد: بخش صنعت و معدن این استان از نظر تعداد تسهیلات دریافتی و مبلغ تسهیلات مصوب که منجر به انعقاد قرار داد شده در رتبه چهارم کشور قرار دارد.