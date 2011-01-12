مصرف آب در گلستان 4 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی عصر چهارشنبه در نشست این ستاد با اشاره به برنامه های این مجموعه برای اصلاح الگوی مصرف آب افزود: صدور ابلاغهای رئیس و اعضای کمیته، تشکیل کارگروههای اختصاصی در خصوص اجرای قانون (کارگروه فنی – اطلاع رسانی – مالی و پشتیبانی، بررسی راهکارهای تفکیک انشعابات در مجتمع های مسکونی از جمله برنامه ها بود.

وی اظهار داشت: تشکیل جلسات متعدد با نظام مهندسی استان و مسکن و شهرسازی در خصوص هماهنگی نسبت به چگونگی اجرای لوله کشی داخلی و نحوه گرمایش مرکزی در ساختمانهای جدید التاسیس ، ارسال معایب و مزایای جداسازی کنتورها به دبیرخانه مرکزی استان، انجام مصاحبه های متعدد مدیرعامل شرکت در صداو سیما در خصوص چگونگی اجرای قانون، برگزاری دو مصاحبه مطبوعاتی با حضور خبرنگاران نشریات استانی و سراسری از دیگر اقدامات است.



وی خاطرنشان کرد: نشست با ائمه جمعه و جماعات استان و انعکاس جزئیات اجرای قانون از طریق تریبون نمازجمعه، تشکیل کارگروه اختصاصی برای مسئولان امور مشترکان و قاریان در خصوص شرایط جدید اجرای قانون، اصلاح فرمتهای بازرسی از تأسیسات آب و فاضلاب مشترکین، تهیه ساختار قبض آب بهای جدید و اعمال تغییرات در سیستم آب بهاء مشترکان، تهیه بورشور تعرفه آب وفاضلاب و توزیع آن در بین مشترکان از مهمترین اقدامات این شرکت در راستای این طرح است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با اشاره به بیانات ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت نیرو در زمینه اطلاع رسانی در زمینه قانون هدفمند سازی یارانه ها ، گفت : تشکیل کارگروههای تخصصی، تهیه نظامنامه اصلاح الگوی مصرف ، تدوین برنامه های اجرایی کوتاه مدت و میان مدت مدیریت مصرف آب در سطح ادارات – سازمانها و دستگاههای اجرایی استان ، اعمال روشهای مختلف مدیریت مصرف و انرژی در تأسیسات شرکت و محیط کار ، چاپ شعارهای مختلف صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف بر روی قبوض آب بهاء و فرهنگ سازی از طریق برنامه های صدا و سیما از دیگر موارد است.

علیمرادی بیان داشت: برگزاری مسابقه بهترین پیشنهاد اصلاح الگوی مصرف در سطح مدارس و همکاران، راه اندازی طرح مروجین و حامیان فرهنگ صحیح مصرف آب در سطح شهرها در راستای پیاده سازی هدفمند سازی یارانه ها و ارائه گزارش مربوطه به معاونت خدمات مشترکان داشته است.