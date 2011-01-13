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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

طی دور سوم سفر رئیس جمهور؛

80 میلیارد ریال اعتبار برای کمک به اجرای طرح هادی روستایی در زنجان مصوب شد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال اعتبار در سفر هیئت دولت برای کمک به اجرای طرح هادی روستایی استان مصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیته مهاجرت معکوس استان بابیان اینکه این میزان اعتبار از محل منابع استانی و ملی تامین شده است، افزود: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان مصوبات بسیار خوبی در بحث مطالعه و اجرای طرح هادی روستایی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مورد توجه ایجاد دهیاری در روستاهای بالای 50 خانوار استان زنجان است، ادامه داد: اجرای این طرح می تواند الگویی در سطح کشور باشد.

رفیعی با اشاره به اینکه در بحث مهاجرت معکوس روستاها مشکلات و موانع موجود مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در این زمینه مشکلات روستاهای محروم و اعتبارات مورد نیاز نیز پیش بینی شده است.

با بیان اینکه کارهای انجام گرفته در روستاهای برای ماندگاری بیشتر روستاییان است، ادامه داد: ارائه امکانات و تسهیلات مناسب می تواند به پویایی و شکوفایی بیشتر روستاهای استان زنجان منتهی شود.
 
 

کد مطلب 1230972

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