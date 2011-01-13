دیدار نخست وزیر کویت پیامی برای حمایت از روند سیاسی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه، سید عمار حکیم روز گذشته در دیدار با شیخ ناصر الاحمد الصباح نخست وزیر کویت اعلام کرد : دیدار نخست وزیر کویت به مثابه یک پیام برای حمایت از روند سیاسی عراق به شمار می رود.



شیخ ناصر الاحمد الصباح نیز نشست خود با رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق را مثبت و نتیجه بخش توصیف کرد.



حکیم نیز مذاکرات با نخست وزیر کویت را در جهت تقویت روابط اقتصادی و سیاسی میان بغداد و کویت قلمداد کرد.



هوشیار زیباری وزیرامور خارجه عراق در دیدار با همتای کویتی خود از تشکیل کمیته مشترک برای حل مسائل و اختلافات موجود بر اساس قطعنامه های بین المللی خبر داد.



نخست وزیر کویت صبح چهارشنبه در یک هیئت بلندپایه وارد بغداد شد و با مقامات بلندپایه عراق از جمله نخست وزیر، رئیس پارلمان و رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق دیدار کرد.



