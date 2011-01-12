زمان ثبت نام و برگزاری کنکورهای سراسری و ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله سجادی جاغرق با اشاره به آغاز ثبتنام آزمون کارشناسیارشد دانشگاه آزاد در هفته اول بهمن، گفت: این آزمون در روزهای 22 تا 24 اردیبهشتماه سال 90 به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به تمدید مهلت ثبتنام آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد تا روز شنبه، گفت: داوطلبان میتوانند تا روز شنبه 25 دیماه برای ثبتنام در این آزمون به سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد همچنین از آغاز ثبتنام آزمون سراسری دانشگاه آزاد در روزهای 15 و یا 16 بهمنماه خبر داد و افزود: آزمون سراسری رشتههای غیرپزشکی دانشگاه آزاد در روزهای 17 و 16 تیرماه برگزار میشود.
نظر شما