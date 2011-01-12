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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۴

از سوی رئیس مرکز آزمون:

زمان ثبت نام و برگزاری کنکورهای سراسری و ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

زمان ثبت نام و برگزاری کنکورهای سراسری و ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی زمان ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری و کارشناسی ارشد این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله سجادی جاغرق با اشاره به آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد در هفته اول بهمن، گفت: این آزمون در روزهای 22 تا 24 اردیبهشت‌ماه سال 90 به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد تا روز شنبه، گفت: داوطلبان می‌توانند تا روز شنبه 25 دی‌ماه برای ثبت‌نام در این آزمون به سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.
 
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد همچنین از آغاز ثبت‌نام آزمون سراسری دانشگاه آزاد در روزهای 15 و یا 16 بهمن‌ماه خبر داد و افزود: آزمون سراسری رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد در روزهای 17 و 16 تیرماه برگزار می‌شود.
کد مطلب 1230978

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