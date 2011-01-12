کشته شدن مقام اطلاعاتی افغان/ بایدن حامل پیام مهم برای مقامات پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در انفجار بمبی کناره جاده ای در ولایت کونار واقع در 185 کیلومتری شرق پایتخت افغانستان یک مقام ارشد اطلاعاتی این کشور کشته شد.

یک مقام این ولایت با اعلام این مطلب از پیدا شدن جسد معاون رئیس شورای امنیت ملی افغانستان در محل این انفجار خبر داد. به گفته وی، این انفجار که دو مجروح نیز داشته، در ساعات نخستین بامداد امروز چهارشنبه در منطقه ای در حومه شهر اسد آباد مرکز ولایت کونار رخ داده است.

خبر دیگر اینکه وقوع دو انفجار در شهر پیشاور پاکستان چهار مجروح برجای گذاشته است. بر این اساس دو زن در بین مجروحان این دو انفجار هستند که حوالی بعداز ظهر امروز در شمال غرب این شهر رخ داده است.

همچنین یک مقام امنیتی پاکستان اعلام کرده که صبح امروز در حمله هوایی ارتش آمریکا به منطقه ای قبیله ای در وزیرستان شمالی 4 نفر کشته شده اند.

شبکه الجزیره قطر نیز در خبری که از سفر معاون اول رئیس جمهوری آمریکا به اسلام آباد منتشر کرده آورده است: "جو بایدن" از دولت پاکستان خواسته است جدیت بیشتری برای مبارزه با شبه نظامیان طالبان و القاعده نشان دهد.

بر این اساس، بایدن که پس از دیدار با مقامهای افغانستان راهی اسلام آباد شده حامل پیام مهمی از سوی "باراک اوباما" برای مقامهای پاکستانی بوده و قرار است نگرانیهای واشنگتن از وضعیت کنونی منطقه را به آنها ابلاغ کند.

بایدن پس از دیدار با "آصف علی زرداری" رئیس جمهور، با "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر و ژنرال "اشفق کیانی" فرمانده ارتش پاکستان دیدار خواهد کرد.