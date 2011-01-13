  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

ساخت و سازهای حریم دریا در چابهار نیاز به مجوز دارند

ساخت و سازهای حریم دریا در چابهار نیاز به مجوز دارند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: هر گونه ساخت و ساز بدون مجوز در حریم دریا توسط گارد بندر و سایر ضابطان قانونی منع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سیاوش رضوانی ظهر چهارشنبه به خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آیین نامه مصوب مجلس شورای اسلامی ساخت هرگونه تاسیسات اعم از اسکله و سایر تاسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری نیازمند داشتن مجوز از سوی سازمان بنادر و دریانوردی است.

وی افزود: درغیراین صورت گارد بندر یا دیگر ضابطان از ادامه عملیات ساخت و ساز یا بهره برداری ازتاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز یا خارج از مجوز جلوگیری کرده و بلافاصله موضوع به شاکی و مراجع قضایی اعلام می شود و مرجع قضایی این گونه پرونده ها را خارج از نوبت رسیدگی می کند.

رضوانی بیان داشت: متقاضیان و شهروندان چابهاری می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه هرگونه ساخت و ساز به واحد فنی و مهندسی این اداره واقع در بندر شهید بهشتی چابهار مراجعه کنند.

کد مطلب 1230980

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها