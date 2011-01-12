طرح ارتقای کیفیت گلاب و عرقیات در میمند اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمدعلی عزیزی در حاشیه کمیته راهبری استانی توسعه خوشه صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی میمند گفت: این طرح توسط عامل توسعه خوشه صنعتی میمند و اداره نظارت بر مواد غذایی و دارویی دانشگاه علوم پزشکی انجام خواهد شد.

وی افزود: در راستای اجرای طرح ارتقای کیفیت در محصولات گلاب و عرقیات، این طرح هرچه سریعتر به مرحله اجرا در می آید و در این زمینه حمایت و مساعدتهای لازم با واحدهای سنتی گلاب و عرقیات انجام خواهد شد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس اظهار داشت: همزمان با اجرای طرح ارتقای کیفیت، با واحدهای سنتی در شهرستانهای استان که به صورت غیر مجاز و بدون مجوز دانشگاه علوم پزشکی اقدام به تولید گلاب و عرقیات می کنند برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی افزود: متقاضیان صدور پروانه کسب واحدهای گلاب و عرقیات گیاهی باید از اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی تائیدیه دریافت کنند تا پس از آن نسبت به مراحل صدور پروانه اقدام شود.

عزیزی همچنین از تشکیل کارگروهی برای اعمال استاندارد اجباری گلاب و عرقیات گیاهی در خوشه صنعتی میمند فارس خبرداد و گفت: با تشکیل این کارگروه موارد مربوط به استاندارد اجباری پیگیری و اعمال خواهد شد.

وی اضافه کرد: با اجرای کامل طرح ارتقای کیفیت که ویژه واحدهای تولید گلاب و عرقیات است خوشه صنعتی گلاب و عرقیات میمند آخرین مرحله توسعه یافتگی خود را طی خواهد کرد و این خوشه به زودی با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به عنوان نخستین خوشه توسعه یافته کشور معرفی خواهد شد.