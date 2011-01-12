آغازمرحله دوم عملیات وزارت اطلاعات علیه هرمیها/ دستگیری1000سرشاخه

به گزارش خبرنگار مهر ، تقوی مدیر مبارزه با شرکت های هرمی در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات بعدازظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: بدنبال ضرباتی که از سال گذشته بر علیه شرکت های هرمی از سوی وزارت اطلاعات انجام شد امروز نیز یک عملیات مهم علیه 20 دفتر شرکتهای هرمی انجام خواهد شد.

وی افزود: همانطور که به مردم وعده داده بودیم ضربات وزارت اطلاعات به شرکت های هرمی تا محو کامل آنها ادامه خواهد داشت.

مدیر مبارزه با شرکت های هرمی در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات اعلام کرد بر اساس آمار و اطلاعاتی که از طرف منابع موثق به دست ما می رسد تعداد اعضای این شرکت ها و حتی عضو گیری آنها به یک دهم کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه ما به کرات شاهدیم که اعضایی از داخل این شرکت های هرمی بیرون می آیند و با ما همکاری می کنند، گفت: مردم ما وقتی که پی به ماهیت حقیقی این شرکت های هرمی می برند به سرعت از آنها جدا می شوند وبه نیروهای امنیتی کمک می کنند تا این شرکت ها از بین بروند.

تقوی خاطرنشان کرد: با این وجود متاسفانه به علت اینکه این شرکت های هرمی حالت سرطانی دارند درجاههایی که سطح فرهنگ مردم پایین است و آگاهی هم کمتر است با تبلیغات دروغین خود مردم را فریب می دهند و اقدام به کلاهبرداری می کنند اما ما هم هر چند وقت یک بار در مقاطع مختلف ضربات مهلکی را به آنها وارد می کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها تعداد معدودی از شرکت های هرمی باقی مانده اند که در وقت مقتضی یک به یک به آنها ضربه خواهیم زد.

تقوی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر یک شرکتی هرمی به طور قانونی فعالیت خود را ثبت کند این مجوزی برایش به حساب نمی آید، گفت: این شرکت های هرمی هم که تحت لوای قانون به فعالیت می پردازند توسط دستگاههای امنیتی و قضایی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنانش به آژانس های مسکن و صاحبان املاک هشدار داد که اگر می خواهند گرفتار عواقب سوء اجاره منازل به افراد سودجویی که در شرکت های هرمی مشغول هستند، نشوند دقت کافی را به خرج دهند و در موارد مشکوک با شماره پیامکی که در اختیارشان گذاشته ایم ماموران امنیتی را در جریان این امر قرار دهند.

تقوی تصریح کرد: در صورتی که مشاهده شود آژانس های املاک با علم و اطلاع منازلی را در اختیار این افراد سودجو قرار می دهند با آنها برخورد خواهد شد و مورد پیگرد قرار می گیرند.

وی با اشاره به عملیات امروز که راس ساعت 17 و 30 دقیقه در نقاط مختلف تهران توسط ماموران نیروی انتظامی انجام خواهد شد، افزود: در این عملیات ویژه هدف دستگیری افراد نیست هر چند که سران این شرکت ها دستگیر خواهند شد اما افراد فریب خورده و مالباخته بازداشت نخواهند بلکه با خانواده هایشان تماس می گیریم و آنها را تحویل خانواده هایشان خواهیم داد.

تقوی در ادامه به مرحله اول دستگیری افرادی که در شرکت های هرمی بودند اشاره کرد و افزود: چند نفر از آنها پرونده شان به دادگاه ارسال شده است اما چون در مرحله بدوی هستند هنوز حکم نهایی برای آنها صادر نشده است.

وی تصریح کرد: اما قطعا در این مرحله از برخورد با شرکت های هرمی قطعا مثل گذشته که برخی از آنها به احکام زیر یکصد هزار تومان محکوم شده اند عمل نخواهد شد زیرا هم مستندات کافی موجود است و هم تعداد زیادی مالباخته که در دادگاه علیه این شرکت های هرمی اقامه دعوی کرده اند وجود دارد.

تقوی خاطرنشان کرد: افراد دستگیر شده تا زمانی که پول مردم را ندهند در زندان خواهند ماند.

وی همچنین به تغییر شیوه جذب افراد در شرکت های هرمی اشاره کرد و افزود: سران شرکت های هرمی دائما شیوه های جذب افراد را تغییر می دهند به طوری که در حدود یک ماه پیش به طور عادی و علنی در منطقه تفریحی فرحزاد با تبلیغات دروغین خود اقدام به جذب افراد می کردند ما ضربه مهلکی را به آنها وارد کردیم.

تقوی اضافه کرد: این شرکت های هرمی بعد از این اتفاق دوباره برای جذب افراد به شیوه های دفتر رجوع کردند.

وی در خصوص تعداد دستگیر شدگان سران شرکت های هرمی از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: نزدیک به هزار سرشاخه های این شرکت ها در کل کشور تاکنون دستگیر شده اند.

تقوی به فعالیت غیر قانونی شرکت "فارکس" اشاره کرد و افزود: شرکت هایی هم اخیرا تحت عنوان فارکس در جامعه گسترده پیدا کرده اند و به علت این سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت آنها را غیر قانونی اعلام کرده است فعالیت آنها غیر قانونی است.

وی در ادامه به مردم متذکر شد مردم سرمایه های خود را در اختیار این شرکت قرار ندهند زیرا سرمایه شان در معرض خطر خواهد بود.

تقوی همچنین خواستار آن شد که بعضی از روزنامه هایی که تبلیغ شرکت "فارکس" اقدام می کنند از این پس به این کار نپردازند.