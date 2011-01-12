سرشماری نیمه زمستانی پرندگاه مهاجر در گیلان اجرا می شود

امیر عبدوس در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: هرساله ۳۳ سایت استان از چابکسر تا آستارا شامل تالابها، آببندانها، استخرها، سواحل و رودخانه ها سرشماری می شوند.

وی خاطر نشان کرد: تالاب انزلی، پارک ملی بوجاق کیاشهر و تالاب امیرکلایه لاهیجان مهمترین زیستگاههای استان هستند.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: امسال سرشماری از سواحل چابکسر آغاز و تاکنون بیش از ۱۶ سایت سرشماری شده است و بقیه سایتها در روزهای آینده سرشماری خواهند شد.

وی همچنین به مقوله کاهش ذخایر ماهیان خاویاری اشاره کرد و افزود: تمامی رودخانه‌ های منتهی به دریای خزر برابر مصوبه شماره یک مورخ سال 1346 شورایعالی حفاظت محیط زیست به لحاظ صید حفاظت شده اعلام شده و مسئولیت این حفاظت بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

عبدوس ضمن هشدار نسبت به احتمال نابودی نسل ماهیان خاویاری در صورت ادامه روند فعلی گفت: یکی از دلایل اصلی کاهش ذخایر ماهیان خاویاری صید در دهانه و مصب رودخانه‌ های منتهی به دریای خزر بخصوص رودخانه سپیدرود به عنوان بزرگترین رودخانه شمال کشور است.



وی بیان داشت: با شروع فصل تخمریزی ماهیان خاویاری از دریا به سمت رودخانه مهاجرت کرده و در سالهای گذشته صید غیرمجاز و بی ‌رحمانه در این مقطع، خسارات زیادی را بر جمعیت و ذخایر این گونه تحمیل کرده است.

کمیته ملی " حفاظت از ماهیان خاویاری " تشکیل شود

وی در ادامه خواستار تشکیل کمیته ملی حفاظت از ماهیان خاویاری و تشکیل یگان ویژه حفاظت از این گونه ارزشمند جهانی شد و اظهارداشت: این کمیته باید با دبیری سازمان حفاظت محیط زیست (معاونت محیط زیست دریایی) و عضویت دستگاههای ذیربط از جمله نیروهای مسلح، سازمان بنادر و دریانوردی، شیلات و مدیران استانی این دستگاهها درسه استان شمالی هرچه سریعتر برای نجات نسل ماهیان خاویاری تشکیل شود.