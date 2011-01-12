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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۷

محمود ملاباشی خبر داد:

ابلاغیه ای به دانشگاهها برای بورسیه برترینها/ حمایت از اعزام به چین و روسیه

ابلاغیه ای به دانشگاهها برای بورسیه برترینها/ حمایت از اعزام به چین و روسیه

معاون دانشجویی وزیر علوم گفت: علیرغم سطح بالای روابط کشور ما با چین و روسیه افراد تحصیل کرده که مسلط به فرهنگ و زبان این کشورها باشند خیلی کم است که ما برای جبران این نقیصه از اعزام دانشجویان به چین و روسیه حمایت می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر محمود ملاباشی چهارشنبه در نشست شناسایی دانشجویان مستعد بورس که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاونین آموزشی و دانشجویی این وزارت و تعدادی از روسای و معاونان آموزشی  دانشگاههای کشور برگزارشد گفت: به دانشگاههای کشور ابلاغ شده است که دانشجویان رتبه اول تا پنجم مقطع کارشناسی و اول تا سوم مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مختلف بویژه رشته های اولویت دار و مورد نیاز کشور را شناسایی و به وزارت علوم معرفی کنند تا این دانشجویان جهت تامین نیاز دستگاههای اجرایی کشور و یا عضویت در هیئت علمی دانشگاهها جهت ادامه تحصیل  بورسیه وزارت علوم شوند.

وی همچنین حمایت از دانشجویان متعهد و در عین حال برتر علمی را سیاست وزارت علوم عنوان کرد و گفت: باید دانشجویان توانمند در رشته های اولویت دار مورد نیاز کشور به کشورهایی که سطح تعاملات ما با آنها مطلوب است اعزام شوند.

معاون دانشجویی وزیر علوم افزود: علیرغم سطح بالای روابط کشور ما با چین و روسیه افراد تحصیل کرده که مسلط به فرهنگ و زبان این کشورها باشند خیلی کم است که ما برای جبران این نقیصه از اعزام دانشجویان به چین و روسیه حمایت می کنیم.

وی گفت: در کشور چین بیش از 20 هزار دانشجوی آمریکایی در حال تحصیل هستند در حالیکه تعداد دانشجویان ما در این کشور کمتر از 50 نفر است.

کد مطلب 1230989

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