ایران در فضای تحریم و تهدید بزرگترین جراحی اقتصادی را با موفقیت انجام داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام والمسلمین شمس الله برقراری در جلسه شورای اداری شهرستان سنقرو کلیایی اجرای این قانون را حاصل تحقیق چندین ساله کارشناسان و مسئولین نظام دانست وبا مردمی شمردن این طرح، همکاری هر چه بیشترمردم و مسئولین را در روند اجرای هرچه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها خواستار شد.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها،زانوی دشمن به زمین آمد،کمر دشمن شکست و قدرت نظام اسلامی ایران به رخ جهانیان کشیده شد.

امام جمعه سنقرو کلیایی خاطر نشان کرد:دعوت ایران از کشور های اروپایی برای بازدید از تاسیسات هسته ای و عدم دعوت از آمریکا برای این منظور، باعث شکست هیمنه قدرت پوشالی آمریکاست.

نماینده مردم سنقرو کلیایی در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه درخصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اطلاع رسانی،بستر سازی و آمادگی دستگاههای اجرایی و مردم را از مؤلفه های اجرای این حرکت بزرگ اقتصادی عنوان کرد.

150 میلیارد ریال اعتبار برای بخش آب شرب سنقرو کلیایی در بودجه پیش بینی شده است

صمد فدایی با اعلام رضایت از نحوه اجرای این قانون در سنقرو کلیایی از تلاشهای صورت گرفته مسئولین این شهرستان برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قدردانی کرد.

نماینده مردم سنقرو کلیایی با اشاره به مشکلات موجود در بخش آب و فاضلاب و راه روستایی علی رغم تلاشهای فراوان مسئولین، گفت: برای احداث تصفیه خانه آب شرب، ایستگاههای پمپاژ آب وتکمیل فاضلاب مبلغ 150 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که دربودجه سال آینده در اولویت اول دستور کار قرار دارد.

فرماندارشهرستان سنقرو کلیایی نیز در این جلسه گفت: قانون هدفمند کردن یارانه ها در تاریخ سیاسی ،اجتماعی میهن اسلامی ایران به عنوان یکی از هنرمندی های دولت وبا درایت مقام معظم رهبری و همکاری مردم به یادگار خواهد ماند.

مصرف انواع سوخت در سنقر و کلیایی 36 درصد کاهش یافت

غلامرضا حیدری از کاهش 36در صدی مصرف انواع سوخت از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دراین شهرستان خبر داد و گفت: در جریان اجرای این قانون اقدامات گسترده ای از قبیل بازرسی از جایگاههای عرضه سوخت، خود پرداز ها، نانواییها و همچنین تشکیل جلسات کارشناسی متعدد انجام شده است.

وی در خصوص واریز یارانه های نقدی به حساب سرپرست خانوارها گفت: هیچ کدام از بانکها اجازه ندارند مبلغ یارانه ها را به عنوان معوقه وامهای بانکی برداشت نمایند.

حیدری تصریح کرد: در حال حاضر تعداد 93 پروژه عمرانی با اعتبار بیش از 93 میلیارد ریال و با65 در صد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و رتبه دوم استان را داراست.

فرماندار شهرستان سنقرو کلیایی همچنین با اشاره به ایجاد ظرفیتهای اشتغال بیش از سهمیه شهرستان خاطر نشان کرد: مبلغ 20 میلیارد ریال برای اشتغالزایی از محل تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) در این شهرستان اختصاص یافته است.