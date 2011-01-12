مقام سوری از دستگیری جاسوسان اسرائیل در ایران اظهار خشنودی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تورکمانی دستیار "فاروق الشرع" معاون رئیس جمهوری سوریه در جریان دیدار با حجت الاسلام و المسلمین "سید احمد موسوی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه حادثه تاسف بار سقوط هواپیمای مسافربری در ارومیه را به وی، دولت و مردم ایران تسلیت گفت.

وی همچنین از دستگیری شماری از جاسوسان رژیم صهیونیستی فعال در زمینه ترور دانشمندان هسته ای ایران ابراز خشنودی کرد.

وی اعلام کرد: ماهیت رژیم صهیونیستی ماهیتی جنایتکارانه می باشد و جنایات این رژیم در ترور دانشمندان ایرانی بیش از پیش ماهیت این رژیم تروریستی را فاش کرد.

تورکمانی همچنین روابط مستحکم دو کشور را ستود و آن را مایه افتخار برای طرفین و کشورهای منطقه برشمرد.

وی در ادامه خواستار استفاده از تجربه ایران در زمینه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه شد.

موسوی نیز با تشریح این طرح و روند اجرای آن در ایران گفت: این امر نشان دهنده شکست دشمنان در محاصره اقتصادی ایران، ثبات داخلی و محبوبیت رئیس جمهوری اسلامی ایران است.

سپهبد تورکمانی که از حامیان گسترش روابط با ایران است قبلا وزیر دفاع سوریه بوده و بعد از بازنشسته شدن به سمت دستیار ویژه فاروق الشرع منصوب شده ، از تلاشهای سفیر جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقای سطح روابط دو کشور تقدیر کرد.