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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۲

در دیدار سفیر ایران؛

مقام سوری از دستگیری جاسوسان اسرائیل در ایران اظهار خشنودی کرد

مقام سوری از دستگیری جاسوسان اسرائیل در ایران اظهار خشنودی کرد

وزیر دفاع سابق سوریه و دستیار ویژه معاون بشار اسد رئیس جمهور این کشور در دیدار سفیر ایران در دمشق از دستگیری عوامل رژیم صهیونیستی در ایران اظهار خرسندی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تورکمانی دستیار "فاروق الشرع" معاون رئیس جمهوری سوریه در جریان دیدار با حجت الاسلام و المسلمین "سید احمد موسوی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه حادثه تاسف بار سقوط هواپیمای مسافربری در ارومیه را به وی، دولت و مردم ایران تسلیت گفت.

وی همچنین از دستگیری شماری از جاسوسان رژیم صهیونیستی فعال در زمینه ترور دانشمندان هسته ای ایران ابراز خشنودی کرد.

وی اعلام کرد: ماهیت رژیم صهیونیستی ماهیتی جنایتکارانه می باشد و جنایات این رژیم در ترور دانشمندان ایرانی بیش از پیش ماهیت این رژیم تروریستی را فاش کرد.

تورکمانی همچنین روابط مستحکم دو کشور را ستود و آن را مایه افتخار برای طرفین و کشورهای منطقه برشمرد.

وی در ادامه خواستار استفاده از تجربه ایران در زمینه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه شد.

موسوی نیز با تشریح این طرح و روند اجرای آن در ایران گفت: این امر نشان دهنده شکست دشمنان در محاصره اقتصادی ایران، ثبات داخلی و محبوبیت رئیس جمهوری اسلامی ایران است.

سپهبد تورکمانی که از حامیان گسترش روابط با ایران است قبلا وزیر دفاع سوریه بوده و بعد از بازنشسته شدن به سمت دستیار ویژه فاروق الشرع منصوب شده ، از تلاشهای سفیر جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقای سطح روابط دو کشور تقدیر کرد.

کد مطلب 1230991

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