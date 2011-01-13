همکاری امنیتی خوبی با ایران داریم / باز هم می گویم با اسرائیل رابطه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، "برهم صالح" هفته جاری برای دیدار با مقامات کشورمان از جمله رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی به تهران سفر کرده بود که در گفتگو با خبرنگار مهر، نتایج مذاکرات خود را مثبت و سازنده ارزیابی کرد.

وی درباره دستاوردهای سفر خود به ایران و دیدار با مقامات کشورمان اظهار داشت : این سفر در راستای تاکید بر روابط عالی و حسنه ما با ایران صورت گرفت. ایران همسایه ای مهم برای عراق محسوب می شود. در دیدار با مقامات ایرانی تحولات عراق و منطقه بحث و بررسی و بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه تاکید شد.

صالح افزود: مبادلات تجاری میان ایران و اقلیم کردستان هر سال توسعه یافته است. در سال 2010 میلادی حجم مبادلات از مرزهای اقلیم کردستان و ایران از مرز 12 میلیارد دلار گذشت .

وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران در اقلیم کردستان هستیم. در دیدار با مسئولان ایرانی توافق شد که یک منطقه صنعتی تجاری مشترک در مرزهای "حاج عمران" و "باشماق" تشکیل شود و در سلیمانیه نیز یک منطقه صنعتی ایرانی تاسیس شود. ما همچنین در زمینه انرژی برق نیز به توافقاتی دست یافتیم.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در بخش دیگر سخنان خود گفت : عراق بدون شک مرحله دشواری را طی می کند و همواره با مشکلات سیاسی بسیاری دست و پنجه نرم می کند، اما با این حال دولت جدید در این کشور تشکیل شد و این خود یک پیشرفت بسیار مهم به شمار می رود، اما اگر کسی گمان می کند با تشکیل دولت مشکلات عراق تمام شده، سخت در اشتباه است.

وی با بیان اینکه برای موفقیت طرح های سیاسی عراق و دولت جدید تمام گروه های سیاسی این کشور باید از دولت حمایت کنند، گفت : کردها بر ضرورت پایبندی به قانون اساسی عراق و تقویت روند آشتی ملی میان تمام گروه های عراقی تاکید می کنند چرا که این قانون ضامن وحدت عراق است.

نخست وزیر منطقه کردستان عراق اظهار داشت : در زمینه اقتصادی اقدامات بسیاری باید برای افزایش تولید نفت در راستای اصلاحات اقتصادی مطلوب و آبادانی و بازسازی اقلیم انجام داد.

وی همچنین درباره اهداف کردها در دولت جدید عراق گفت : دولت جدید و شخص نخست وزیر بر پایبندی به قانون اساسی تاکید کرده و اعلام شده است که مشکلات عراق باید طبق این قانون حل و فصل شود. درباره ماده 140 قانون اساسی توافق شده است که طی 2 سال آینده اجرایی شود و درباره قراردادهای نفتی نیز قرار است است قانون اساسی حکم کند.



صالح با بیان این مطلب افزود: در همین رابطه من به زودی همراه با هیئتی از اقلیم کردستان به بغداد سفر خواهم کرد تا با برادران خود در دولت مرکزی دیدار و درباره مشکلات موجود رایزنی کنم. خوشبختانه فضای کنونی عراق مثبت است و ما امیدواریم در اسرع وقت این مشکلات را حل و فصل کنیم.

وی تصریح کرد: همه گروه های سیاسی عراق باید برای مقابله با افراط گرایی و کسانی که درصدد نابودی عراق جدید هستند با یکدیگر متحد باشند.

نخست وزیر منطقه کردستان عراق در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت : عراق نیازمند عادی سازی روابط با تمام همسایگان خود است و متقابلا همسایگان عراق نیز به حمایت از دولت جدید این کشور نیاز دارند و آنها باید خواهان موفقیت عراق جدید باشند. عراق نمی تواند شکست بخورد، زیرا شکست آن به معنای موفقیت تروریسم و افراط گرایی است که نه فقط عراق بلکه کل منطقه را تهدید خواهد کرد.

وی گفت: همکاری با کشورهای همسایه و منطقه از نخستین اولویتهای دولت جدید عراق خواهد بود.

برهم صالح درباره اخبار برخی رسانه ها مبنی بر روابط منطقه کردستان عراق و رژیم صهیونیستی گفت : متهم کردستان به داشتن رابطه با اسرائیل موضوع جدیدی نیست. من این موضوع را تکذیب می کنم و با صراحت اعلام می کنم که کردستان جزئی از عراق است و سیاست خارجی آن تابع حکومت مرکزی بغداد است. لذا تصمیم ما برای رابطه با هرکشوری، تابع عراق است و امکان ندارد ما این مسئله را نادیده بگیریم.

وی افزود: از سوی دیگر ما جزء این منطقه هستیم. رابطه با همسایگانمان از جمله روابطمان با ایران، ترکها و اعراب بسیار مهم است. حضور اسرائیل در کردستان بدون شک سبب ایجاد تنش در این روابط خواهد شد و ما نمی خواهیم چنین اتفاقی رخ دهد، بلکه به دنبال تقویت روابط خود با همسایگانمان و ایجاد شبکه منافع واقعی هستیم و از حقوق ملت فلسطین دفاع می کنیم، لذا چنین اتهاماتی از اساس باطل است.

نخست وزیر منطقه کردستان عراق درباره اقدامات این منطقه برای مقابله با تروریسم و گروههای تروریستی که علیه کشورهای همسایه از جمله ایران فعالیت می کنند، به مهر گفت : ما در کردستان عراق بر پایبندی خود به قانون بین المللی هستیم و اجازه نمی دهیم کردستان به عنوان پایگاهی برای تجاوز به همسایگانمان قرار گیرد. همچنین هرگز در امور کشورهای همسایه دخالت نخواهیم کرد و متقابلا به همسایگانمان اجازه دخالت در امور داخلی خود را نخواهیم داد. به عقیده من امنیت مرزی در اقلیم کردستان در حال حاضر بهتر از گذشته است، اما همچنان باید برای تقویت امنیت مرزی تلاش کنیم.

وی در ادامه گفت: در این رابطه با ترکیه و ایران همکاری امنیتی خوبی داریم. کمیته امنیتی مشترکی میان ایران و کردستان وجود دارد و ما اینجا در تهران درباره اقدامات امنیتی نشستی داشتیم و تصمیم گرفتیم برای تقویت امنیت مرزی ساز و کارهای عملی را به جریان بیندازیم. مفهوم اساسی این است که امنیت یک موضوع مشترک میان ما و همسایگانمان است و ما مشکلات موجود در این رابطه را برطرف خواهیم کرد.

مصاحبه: سمیه خمارباقی