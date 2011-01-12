به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، اصغر امانی با اشاره به راهاندازی دفتر اتاق بازرگانی کشورهای ایران و اسکاندیناوی افزود: به منظور افزایش تبادلات تجاری و صنعتی، دفتر اتاق بازرگانی دو کشور اسکاندیناوی و ایران در استان اصفهان راهاندازی شد.
وی اظهار داشت: دفتر اتاق بازرگانی اسکاندیناوی و ایران در استان اصفهان با حضور مقامات اقتصادی، تجار و بازرگانان اصفهان، راهاندازی شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و اسکاندیناوی با اشاره به اهداف مورد نظر در افتتاح و راهاندازی اتاق بازرگانی دو کشور در اصفهان، تصریح کرد: ایجاد و تسهیل روابط اقتصادی بین تولید کنندگان، تاجران و همچنین بازرگانان استان اصفهان و استانهای مرکزی کشور با کشورهای حوزه اسکاندیناوی از مهمترین دلایل راهاندازی این دفتر به شمار میرود.
وی اضافه کرد: دیدگاهی که اکنون وجود دارد، اتاق بازرگانی اسکاندیناوی و ایران را دپارتمانی شامل کشورهای ایران، ترکیه، امارات متحده عربی، آذربایجان، عراق و آفریقا میداند.
امانی تاکید کرد: ترکیب اصلی این دپارتمان نشان دهنده آن است که اتاق بازرگانی اسکاندیناوی و ایران با کشورهایی در آسیا، اروپا و آفریقا در ارتباط هستند.
وی به اجرای موفق تلهکابین تبریز توسط اتاق بازرگانی ایران و اسکاندیناوی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی اسکاندیناوی و ایران به دنبال اجرای پروتکل همکاری که با شهرداری تبریز منعقد کرده بود توانست پروژه تلهکابین تبریز را با همکاری مشترک متخصصین ایرانی و اتریشی به انجام رساند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و اسکاندیناوی افزود: این پروژه قرار بود ظرف 18 ماه به بهرهبرداری برسد که اکنون در مدت زمان 9 ماه به بهرهبرداری رسیده است.
وی همچنین اظهار داشت: یک قرارداد مشابه در رابطه با جذب سرمایهگذاران کشورهای حوزه اسکاندیناوی به استان آذربایجان غربی منعقد شده است.
امانی تصریح کرد: در آینده نزدیک همکاریهای مشترک اتاق بازرگانی اسکاندیناوی و ایران با آذربایجان غربی با محوریت ارومیه نیز آغاز میشود و هیئتهای تجاری بین این استان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی همکاریهای اقتصادی خود را آغاز خواهند کرد.
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